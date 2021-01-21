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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄0121
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6661   威健生技    01/21  初上櫃      01/15-01/19       819   26.00     26.00  兆豐       01   01/20    152489
6733   博晟生醫    01/22  初上櫃      01/18-01-20      3033   28.00     28.00  元大       01   01/21    191854
1785   光洋科      01/25  上櫃增資    01/19-01/21      7948   36.00     36.00  凱基       01   01/22    215650
4108   懷特        01/26  上市增資    01/20-01/22      3088   20.00     20.00  福邦       01   01/25     48403
6651   全宇昕      01/26  初上櫃      01/20-01/22      1190   50.60     50.60  玉山       01   01/25     83487
1536   和大        01/27  上市增資    01/21-01/25      2125   90.00     90.00  玉山       01   01/26
6224   聚鼎        01/28  上市增資    01/22-01/26       410   68.00     68.00  凱基       01   01/27
2718   晶悅        01/28  上櫃增資    01/22-01/26      2550   17.00     17.00  兆豐       01   01/27

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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