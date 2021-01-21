【永豐期貨】台積電創新天價領軍 台股多頭氣勢旺

期貨走勢

台指期週四上漲 359 點至 16125 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 28.77 點，電子期逆價差縮至 - 0.36 點，金融期轉為逆價差 - 3.27 點。現貨部分，三大法人買超 33.22 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2188 口至 - 6995 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 3864 口至 - 20581 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 3767 口至 - 12775 口。

週三拜登宣誓就任美國第 46 任總統並簽署多項行政命令，包含推翻川普先前的政策，如重返巴黎協議、停止邊境圍牆建設、撤銷備受爭議的 Keystone XL 管道建設許可等，美股四大指數除費半皆收紅，道瓊上漲 0.83%，標普 500 上漲 1.39%，那斯達克上漲 1.97%，費半指數下跌 0.27%。台股今天開高走高，加權指數盤中一度大漲至 16238.46 點創新高，終場收斂至 16153.77 點，再創台股收盤新高，均線呈多頭排列。權值股來看，台積電大漲 4.02%，收 673 元，也推升相關供應鏈、設備概念股上漲，聯發科受外資看好 5G 手機晶片出貨動能強勁，大漲 7.11%，收 934 元，蓄勢挑戰千元關卡。目前台股大盤多頭格局不變，5 日線走揚，以拉抬台積電為主軸，投資人勿隨意猜頭，並後續關注量能變化，若回檔修正，不宜爆出大量。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16600 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.38 升至 1.52。VIX 指數上漲 2.04 至 24.90。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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