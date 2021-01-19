【路博邁投資長觀點】利率市場開始正常化

現在說升息減債還太早，但是利率確實有上升的風險。

在路博邁最新的固定收益投資展望中，我們為投資人整理出 2021 年三大投資建議，其中第一項建議便是以鷹眼般的銳利眼光，發掘殖利率與收益，同時避開存續期風險。

我們認為即便擁有良好的信用基本面，投資級信用債的低殖利率與長存續期等特性均可能帶來下檔風險。我們認為現階段投資組合應加強佈局高收益債券、銀行貸款、抵押貸款憑證、以及其他可提供一定程度的殖利率、但是潛在利率風險較低的債種。

10 年期美國國庫券的殖利率從去年 8 月至今已攀升一倍，目前殖利率來到 1.1% 左右，其中光是今年以來就上升近 20 個基點。投資人原本就對經濟活動重啟抱持樂觀期待，如今新冠肺炎疫苗開始施打，美國民主黨確定以些微之差贏得參眾兩院的多數席次並點燃擴大財政刺激的希望，加上聯準會近來針對「減債」發表的言論，無不對經濟復甦的期待加薪添火。

然而，這是否也揭開利率長期走升的序幕？我們不這麼認為。事實上，我們持續看好信用資產，但是利率資產的下檔風險將大於上檔空間。

回歸常態

儘管我們預期今年利率水準將攀升，10 年期美國國庫券的殖利率預估將在 3 個月內來到 1.25%，6 個月內攀升至 1.35%，但是今年底殖利率最高只會來到 1.5%。

目前，1.1% 的殖利率仍低於我們在 2020 年第四季預估的合理價位；換句話說，去年投資人湧入安全性資產，導致利率遲遲未能回復常態水準。事實上，國庫券殖利率上升的速度一直落後預期通膨走揚的幅度：新冠肺炎疫苗在去年 11 月問世，自此之後美國實質利率便持續下降。相較之下，歐元區的利率變化較不顯著，過去 3 個月歐元區核心國家的公債殖利率幾乎文風不動。

儘管「藍色浪潮」並未在去年 11 月立刻成形，但是美國白宮與眾議院形成的「藍色漣漪」便足以對美國的財政刺激政策帶來大大的影響。

拜登在上週四正式公佈 1.9 兆美元的財政刺激方案，但是在此之前金融資產的價格早已反映拜登選前提出的各項經濟刺激政見。然而，如此大規模的財政刺激方案不代表零利率政策可以提前在 2021 年或是 2022 年功成身退，最多只是從 2024 年提前至 2023 年而已，因為民主黨只以些微之差拿下國會多數席次，未來部分的法案還是可能會被擱置或擋下，故此上週四公佈的財政刺激方案細節並未對債市造成進一步的影響。此外，散戶資金仍穩定流入固定收益市場，且從債券的標售活動便可見一番：上週發行的 10 年期與 30 年期美國國庫券收到大量的標購申請。

至於，我們該怎麼解讀聯準會對於「減債」發表的談話呢？事實上，聯準會釋放出的訊息有些矛盾：在聯邦公開市場委員會之中，原本傾向鴿派的成員暗示也許下半年可以開始討論調整貨幣政策，同時原本偏向鷹派的成員卻不認為近期內會看到任何通膨的威脅。整體看來，聯準會似乎維持中間路線。

對於央行政策的觀察家而言，這樣才是「正常」的聯準會，反倒是去年所有成員無異議通過所有政策才是異常的現象。故此，我們不認為上週聯準會發表的言論有任何的「暗示」意味，更遑論當前的貨幣政策會出現任何立即的改變。



追求收益，避開存續期風險

近期利率反彈走升的現象並未在金融市場造成顯著的恐慌，故此我們認為央行持續安撫市場即可，毋須在今年出手阻升利率。我們認為近來債券價格的變化，只是合理、且有秩序地反映經濟成長與預期通膨改善的現象，還不到需要擔心利率風險的地步，同時也為殖利率較高的信用資產造就極為有利的投資前景。儘管未來市場總是會有起伏波動，但是展望接下來 12 個月，我們認為追求收益並避開存續期風險，仍將是佈局信用資產的主軸。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。©2021 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權