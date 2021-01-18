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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄0116
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6767   台微醫      01/19  初上櫃      01/13-01/15       808   30.00     30.00  凱基       01   01/18    115413
3680   家登        01/19  上櫃增資    01/13-01/15       646  236.00    236.00  統一       01   01/18     96685
4739   康普        01/20  上市增資    01/14-01/18       850   50.00     50.00  福邦       01   01/19     72627
6661   威健生技    01/21  初上櫃      01/15-01/19       819   26.00     26.00  兆豐       01   01/20
6733   博晟生醫    01/22  初上櫃      01/18-01-20      3033   28.00     28.00  元大       01   01/21
1785   光洋科      01/25  上櫃增資    01/19-01/21      7948   36.00     36.00  凱基       01   01/22
4108   懷特        01/26  上市增資    01/20-01/22      3088   20.00     20.00  福邦       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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