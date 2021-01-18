【永豐期貨】台股收斂近300點跌幅 10日線失而復得

期貨走勢

台指期週一下跌 24 點至 15608 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 4 點，電子期正價差縮至 0.19 點，金融期逆價差擴至 - 2.3 點。現貨部分，三大法人賣超 16.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1690 口至 - 11308 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 3131 口至 - 27983 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5187 口至 - 21447 口。

上週五公布美國去年 12 月零售銷售月減 0.7%，連續 3 個月下滑且低於預期，疫情惡化使消費乏力。美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.57%，標普 500 下跌 0.72%，那斯達克下跌 0.87%，費半指數下跌 2.06%。台股今天早盤賣壓湧現，一度重挫 300 點，但隨後低接買盤進駐，跌幅收斂至接近平盤，加權指數終場小跌，收 15612 點，10 日線失而復得。權值股來看，台積電及聯電撐盤力道強，台積電午盤後黑翻紅，終場上漲 1%，收 607 元，聯電尾盤亦強勢翻紅，上漲 1.85%，收 49.65 元，其他如鴻海、聯發科都在盤下震盪，跌幅分別為 1.3%、0.7%，賣壓較重。台股處於歷史高檔區，今天高檔賣壓沉重，短線呈漲多拉回整理，而短期台灣存在疫情不確定性，恐壓抑台股近期的上攻動能。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16000 點，賣權未平倉最大量集中在 15400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.36 降至 1.33。VIX 指數下跌 0.05 至 23.19。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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