【景順投信】近期債券殖利率上升的可能影響

◆撰文者為景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭

上週 10 年期損益平衡通膨率攀升至 2.06%，為 2018 年以來首度突破 2%，名目與實質殖利 率同步攀升。殖利率上升的原因之一為投資人忽視近期新冠肺炎確診人數飆升，而看好疫苗將成功大 規模接種，經濟可於今年稍後實質反彈。

投資人可能也預期未來出現更多財政刺激，尤其是美國，因民主黨同時贏得國會與總統 選舉。美國方面，民主黨大獲全勝的情境下，新一輪經濟紓困方案帶動經濟成長走強 (進而帶動通膨) 的機率提升。

簡而言之，政府增加支出與借貸可為經濟注入一劑迫切需要的強心針，同時為物價與利率創造上行壓力。儘管我們仍處於一個新週期的早期階段，殖利率走升是投資人預見今年稍後全球經濟反 彈逐漸增速、各大央行貨幣緊縮政策時期到來的徵兆。

中國方面確實如此；中國人行是全球唯一預期今年將收緊貨幣政策的主要央行。

債券殖利率走勢可能與疫苗接種進度密切相關

儘管市場預期全球成長需要數年方能趨於正常，其進展可能較許多人預期的更快。關於 疫苗大規模接種，目前已經累積了極大社會壓力，亦投入大量資源確保可迅速進行。 儘管美國與其他地區展開接種耗費時間較預期更長，新興市場許多地區可望於年中接種 完畢。

固定收益投資人可預期未來債券殖利率走勢直接與疫苗接種進度相連。隨著全球經濟因 疫苗接種趨於正常，通膨預期與名目債券殖利率將漸漸走升。全球風險資產，尤其美股，之所以於 2020 年上升至歷史新高，是各大央行祭出超低利率 、強力注入貨幣供給所致。

聯準會 2020 年為市場注入 1.5 兆美元流動性，美國 M2 貨幣供給年增率達 25%，這些流動 性的一部分推升風險資產至歷史新高。隨著疫苗逐漸擴大接種，經濟重啟，企業需要更多資源、支持成長，之前用於推升風險 資產價格的超額流動性將回流至實質經濟。

投資意涵

投資人有充足理由假設通膨與債券殖利率將於今年稍後走升。

儘管如此，我仍認為通膨預期與債券殖利率上升將需要一段時間才會實現，近期內漲幅 有限，因為今年剩餘時間 (或直到通膨超標達 3% 水準且經濟達充分就業為止) 聯準會將 維持超級鴿派立場。

展望 2021 年，我維持加碼股市相對減碼固定收益，債券殖利率仍相對不具吸引力，股票 更有助於投資人掌握經濟復甦的機會，可反映於公司獲利表現。