「高雄銀甲特」109年現金增資股款繳納憑證於2021.01.15上市

高雄銀行股份有限公司甲種特別股(股票代號:2836A)現金增資股款繳納憑證上市開始買賣日期。

一、上市股票種類及數量:甲種特別股現金增資股款繳納憑證 40,000,000 股。

二、上市股票開始買賣日期:民國 110 年 1 月 15 日。

三、上市股票權利義務:

(一) 到期日:無到期日。

(二)股息:年率 3.1%,以訂價基準日 (109 年 11 月 25 日) 之五年期 IRS 利率 0.609%+ 固定加碼利率 2.491%,按每股發行價格計算。若於利率重設訂價基準日無法取得相關報價,則由公司依誠信原則與合理之市場行情決定。

(三) 股息發放:公司對甲種特別股之股息分派具自主裁量權,公司得決議不分派甲種特別股股息,亦不累積於以後有盈餘年度遞延償付。特別股股息每年以現金一次發放,於每年股東常會承認財務報告後,由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。

(四) 超額股利分配:除依前述所定之股息率領取股息外,不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。

(五) 剩餘財產分配:特別股股東分派剩餘財產之順序優先於普通股股東,且受償順序次於一般債權人,但以不超過發行金額為限。

(六) 表決權及選舉權:甲種特別股股東無表決權及選舉權,但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。

(七) 轉換普通股:甲種特別股股東不得轉換成普通股,亦無要求公司收回其所持有之特別股之權利。

(八) 甲種特別股收回:甲種特別股無到期日,公司得於發行屆滿 5.5 年之次日起,於經主管機關同意後,隨時按原實際發行價格,收回全部或一部之特別股。未收回之特別股,仍延續前述各種發行條件之權利義務。

(九) 公司以現金發行新股時,甲種特別股股東與普通股股東有相同權利之新股認股權。

四、產業類別、上市股票代號及簡稱:

(一) 產業類別:金融保險業。

(二) 代號:2836A。

(三) 簡稱:高雄銀甲特。

五、上市股票英文名稱及簡稱:

(一) 英文名稱:BANK OF KAOHSIUNG CO., LTD. Preferred Shares A。

(二) 簡稱:BOK-PSA。

六、公司營利事業統一編號:79854797

七、大陸地區投資人投資上開公司持股限額:單一大陸地區投資人不得達百分之五、全體大陸地區投資人不得達百分之十。

八、僑外資投資上開公司持股限額:無。

九、其他:上開公司特別股股票採無實體發行。