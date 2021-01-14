股票在美國這動盪的一週仍上漲

摘要：

股票依然穩健。儘管美國民主體制遭受攻擊，但 2021 年第一週市場幾乎沒有因此下跌，為什麼？

前景好轉？我認為股票走勢反映的前景是因 COVID 疫苗而好轉、政府刺激措施及強勁的經濟復甦。

再通膨交易。我認為關鍵在於再通膨交易可望延續，因為市場預期之前的部分不利

因子消散後，今年經濟將強勁復甦。

每週市場動向：這是令人驚訝、恐慌而失望的一週，但股市為什麼沒有反應？

過去這一週對未來的影響只能說不容小覷，令人驚訝、恐慌且失望的情緒不僅出現在美 國，更蔓延至全球各地。我收到數個問題關切股市此時為什麼依然走高，在此我將嘗試說明：

我們必須認清股市的漲勢早已在去年 11 月大選前出現，當時的原因在於聯準會推出極為 寬鬆的貨幣政策，之後多款疫苗在第四季研發成功，能夠確實保護民眾避免感染 COVID-19。此時態勢徹底轉向，2021 年經濟復甦的信心大幅提升，這顯然是股票走勢的 強大驅動力，因此，我認為股市消化本週的事件及資料時均抱持正向態度。

驚訝

首先是 1 月 5 日喬治亞州的參議院決選，許多人十分驚訝民主黨能夠奪下兩席，這當然是 去年 11 月始料未及的結果。我們稍早的選舉分析聚焦在投資人對分立政府的預期，現則 轉而關注民主黨全面掌權下可望產生的影響。

有客戶表示分立政府通常更能為股市帶來報酬，因此不解民主黨全面掌權的選舉結果為 什麼依然能帶動股市大漲。我認為雖然股市普遍偏好分立政府，但一致的政府或許更能 帶領國家度過艱困時期，我相信市場也意識到這件事。美國正面對巨大的公衛與經濟危 機，因此確認勝選者及法律制定至關重要，但也別忘記民主黨的領先優勢極小，因此美 國未來通過的多數法律很可能「不偏左也不偏右」。

我的同事，景順美國政府事務主管 Andy Blocker 基於參議院的選舉結果，列出「可能」、 「不可能」出現的事件。

可能

(1) 總統當選人拜登宣誓就任後，應能迅速確認所有內閣成員。

(2) 各界多預期第二輪 COVID-19 紓困與援助方案規模將更大，而且會納入州與地方政府的援助。

(3) 大力推動基礎建設方案的可能性上升，或許也會納入綠色倡議。

(4) 可能會增稅以協助支應基礎建設，首先將瞄準企業稅，其他稅種稅率也有機會上調。

仍然不可能

(1)參議院依然存在冗長辯論，參議員曼欽 (Joe Manchin) 已表達將投票反對廢除立法事項 的冗長辯論。

(2) 保有冗長辯論將阻止最高法院「重組」（即增加最高法院席次並任命拜登提名人選） ，同時避免哥倫比亞特區或波多黎各立州的可能。

(3) 雖然些許法案審議時可能會試圖加入綠色倡議，但我們預料綠色新政不會實現。

(4) 我們也預料無法達成全民聯邦醫療保險 (Medicare for All)，總統當選人拜登並不支持此 計畫，即使他支持，我們認為民主黨在參議院沒有足夠票數來通過。

恐慌

在美國大選結果認證之際，美國國會大廈遭人惡意暴力佔據。儘管美國民主體制歷經這 樣的破壞與攻擊，但市場幾乎沒有因此下跌，為什麼？

我認為股票走勢反映的是前景好轉，市場預期疫苗廣泛配送後，經濟將強勁復甦，而且喬 治亞州參議院決選結果也帶來擴大刺激措施的期盼。如我的同仁 Brian Levitt 精準描述：「 我有信心體制將保持穩健，民主常在人心，市場的利多會不斷出現。」我完全同意。

失望

最後，週五出爐的美國 12 月就業報告顯示就業人數在這波復甦展開後首次下滑，讓我想 起 COVID-19 感染人數上揚帶來的可怕衝擊，剛回升的經濟情勢很容易就會受到拖累。我 對這份報告的數據不感意外，刺激措施一拖再拖傷害美國經濟。我相信 K 型復甦將持續惡 化，但應會在 2021 年後半好轉。

市場或許對就業報告感到意外，但沒有反映出來，事實上，股市的反應是樂觀的，因為 這份報告讓刺激措施的規模更有可能擴大。

週五稍晚，參議員曼欽反對加發 2,000 美元振興支票使得股市短暫下挫，之後助理收回評 論，股市才鬆一口氣。如我之前所述，疫苗廣泛配送且經濟完全重啟前，源源不絕的財 政刺激措施在目前環境中必不可少，我預期這就是未來的發展。

關鍵要點

我認為本週對市場的影響關鍵在於再通膨交易可望延續，因為市場預期之前的部分不利 因子消散後，今年經濟將強勁復甦。我認為本週的選舉結果很可能會進一步支撐經濟回 溫，景氣週期股及較小型股預期將受惠。景氣週期動能也可望帶動美國 10 年期國庫券殖 利率微幅走升，但通膨應會保持溫和。

我們再次見識到，只要貨幣情勢有利，市場能夠忽視恐慌與失望情緒，至少 2021 年初迄 今是如此。

◆本篇撰文者為景順首席環球市場策略師 Kristina Hooper

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。(Inv21-0020)