實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄0111 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2636 台驊投控 01/11 上市增資 01/05-01/07 850 30.00 30.00 凱基 01 01/08 200094 6747 亨泰光 01/13 初上櫃 01/07-01/11 452 100.00 100.00 永豐金 01 01/12 133430 6515 穎崴 01/14 初上市 01/08-01/12 517 348.00 348.00 凱基 01 01/13 42321 5011 久陽 01/15 上櫃增資 01/11-01/13 1700 32.50 32.50 兆豐 01 01/14 6767 台微醫 01/19 初上櫃 01/13-01/15 808 30.00 30.00 凱基 01 3680 家登 01/19 上櫃增資 01/13-01/15 646 236.00 236.00 統一 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。