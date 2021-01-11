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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台北拆款中心
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄0111
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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2636   台驊投控    01/11  上市增資    01/05-01/07       850   30.00     30.00  凱基       01   01/08    200094
6747   亨泰光      01/13  初上櫃      01/07-01/11       452  100.00    100.00  永豐金     01   01/12    133430
6515   穎崴        01/14  初上市      01/08-01/12       517  348.00    348.00  凱基       01   01/13     42321
5011   久陽        01/15  上櫃增資    01/11-01/13      1700   32.50     32.50  兆豐       01   01/14
6767   台微醫      01/19  初上櫃      01/13-01/15       808   30.00     30.00  凱基       01
3680   家登        01/19  上櫃增資    01/13-01/15       646  236.00    236.00  統一       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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