【富蘭克林】美國與新興市場多元策略，打造「雙收益」平衡組合

邁入 2021 迎向疫苗普及與拜登經濟學時代，隨著疫情逐漸緩解與財政刺激政策推動，評估成長型與價值型股票將有輪動表現機會，低利率與美元弱勢環境也將推動資金轉進新興市場，預期美國與新興市場、股票與債券市場可望呈現百花齊放格局，富蘭克林證券投顧建議透過美國與新興市場雙收益平衡型基金的配置，掌握多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人伽坦．賽加爾表示，更為廣泛的經濟復甦預期將繼續推動 2021 年企業獲利能見度，創造整體新興市場多元的投資機會，新興市場擁有的結構性優勢與長期有利趨勢，進入 2021 年仍將因此受惠，誠如東北亞國家在疫情危機期間所展現出的韌性，以及掌握全球邁向新經濟環境長期轉變趨勢的能力，將推動 2021 年度在競爭優勢上繼續保持領先地位。落後者如印度或巴西，也將受益於獨特的低利率寬鬆政策環境，輔以正在推動的政策改革與經濟體系中過剩產能，預期將推動成長動能。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，預期長期低利率的環境將在 2021 年持續，我們認為仍然有很多高質量的公司具有良好的股利增長潛力，挑戰在於精選投資企業，儘管 2020 年來成長、動能型股的表現優於價值和景氣循環類股，但我們傾向更有投資紀律的方法，評估各方面的潛在影響，尋求低基期和參與景氣復甦的成長契機，債市方面則佈局高收債以參與經濟復甦的利差收斂機會，並適度配置高信評債降波動，同時靠向中短期債種，降低利率彈升風險。

富蘭克林證券投顧表示，考量資金輪動有望推升 2021 年各區域與各類型資產皆有表現機會，若能再透過適當的資產配置規劃，將有助提高投資組合正報酬機率，據統計，追溯過去 20 年任一個月進場投資三年的循環報酬率，相較於百分百投資美股或者新興股，以美國與新興市場股、債各 25% 配置的投資組合，可發揮提高正報酬機率的效果，有利於協助投資人穩妥進行長期投資規劃。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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