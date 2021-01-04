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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄0104
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6712   長聖        01/04  初上櫃      12/28-12/30      1105  138.00    138.00  元富       01   12/31    202779
6431   光麗-KY     01/05  第一現增    12/29-12/31       408   29.80     29.80  台中銀     01   01/04      5472
2836A  高雄銀甲特  01/07  上市增資    12/31-01/05      3400   25.00     25.00  台新       02   01/06      2653
2636   台驊投控    01/11  上市增資    01/05-01/07       850   30.00     30.00  凱基       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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