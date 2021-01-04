實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄0104 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6712 長聖 01/04 初上櫃 12/28-12/30 1105 138.00 138.00 元富 01 12/31 202779 6431 光麗-KY 01/05 第一現增 12/29-12/31 408 29.80 29.80 台中銀 01 01/04 5472 2836A 高雄銀甲特 01/07 上市增資 12/31-01/05 3400 25.00 25.00 台新 02 01/06 2653 2636 台驊投控 01/11 上市增資 01/05-01/07 850 30.00 30.00 凱基 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。