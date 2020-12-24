【永豐期貨】聖誕假期前夕 台股小漲收復5日線及10日線

期貨走勢

台指期週四上漲 128 點至 14242 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 38.28 點，電子期逆價差縮至 - 1.79 點，金融期逆價差縮至 - 5.02 點。現貨部分，三大法人買超 32.55 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2241 口至 - 2585 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 2300 口至 - 4499 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1374 口至 - 9794 口。

週三美國總統川普不滿國會剛通過的 9000 億新刺激法案，要求發放全美現金應從法案中的 600 美元，提高到每人 2000 美元，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.38%，標普 500 上漲 0.07%，那斯達克下跌 0.29%，費半指數下跌 0.74%。台股今天開高走高，被動元件、傳產、太陽能等族群推升加權指數上漲 0.4%，站回 5 日線及 10 日線。電子權值股今日呈休息整理，台積電小漲 0.2%，收 510 元，聯發科則翻黑下跌 0.83%，收 714 元，傳產及金融為撐盤要角，另外被動元件廠傳缺貨，漲價在即，國巨上漲 2.44%，收 504 元。本週為聖誕假期，目前量縮觀望氣氛濃厚，預期台股呈量縮整理震盪格局將延續，而技術面上均線呈多頭排列，整體來看，依舊由多方掌握發球權。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15000 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.03 升至 1.12。VIX 指數下跌 0.92 至 17.86。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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