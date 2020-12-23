【永豐期貨】台股回測月線後反彈 呈量縮震盪格局

期貨走勢

台指期週三上漲 68 點至 14114 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 109.09 點，電子期逆價差縮至 - 4.95 點，金融期逆價差縮至 - 6.31 點。現貨部分，三大法人賣超 4.91 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 901 口至 - 4826 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 1077 口至 - 6799 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 206 口至 - 11168 口。

週二美國參眾兩院通過約 9000 億美元的刺激計畫，並在政府關門前通過 1.4 兆美元聯邦預算支出方案，但歐美疫情持續延燒，美股四大指數除那指外都收黑，道瓊下跌 0.67%，標普 500 下跌 0.21%，那斯達克上漲 0.51%，費半指數下跌 0.12%。台股今天翻黑走低後反彈，最低點來到 14134.87 點，回測月線後上漲 0.32%，加權指數終場收 14223.09 點，呈現量縮整理。權值股來看，台積電於平盤附近震盪，終場收平 509 元，鴻海上漲 1.25%，收 88.8 元，聯發科上漲 2.42%，收 720 元，扮演主要撐盤要角，另外太陽能及防疫概念股相對強勢。技術面來看，目前量縮觀望氣氛濃厚，加上外資迎來耶誕長假，預期量縮整理震盪格局將延續，而月線則為下檔重要支撐防守位置。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15000 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 降至 1.03。VIX 指數下跌 1.77 至 18.78。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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