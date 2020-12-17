【永豐期貨】台積電填息後繼無力 台股小跌守5日線

期貨走勢

台指期週四下跌 137 點至 14186 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 72.93 點，電子期轉為逆價差 - 3.98 點，金融期逆價差擴至 - 11.63 點。現貨部分，三大法人買超 27.34 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1924 口至 - 4280 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 3241 口至 - 6886 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3756 口至 - 12404 口。

週三聯準會維持利率接近零，並表示隨著疫苗的推出，接近零利率的超寬鬆政策立場會延續到 2023 年，保持資產購買速度不變，直到實現物價穩定和充分就業的目標。美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.15%，標普 500 上漲 0.18%，那斯達克上漲 0.5%，費半指數下跌 0.05%。台股今天於高檔平盤上下震盪，台積電完成填息後有調節賣壓，一度至高點下跌逾百點，終場收斂加權指數下跌 0.32%，收 14258.93 點，守住 5 日線。台積電今開盤秒填息，衝上 515 元後賣壓湧拉回，終場下跌 0.39%，收 508 元，聯電則有 2.56% 的漲幅，收 46.05，但難以撐盤，而營建及傳產族群今天較為抗跌。 年底前市場觀望氣氛慢慢浮現，上方獲利了結賣壓也存在，但漲多拉回回側下方支撐，有助於多頭格局的延續，本週紓困案結果也即將出爐，若結果樂觀仍有機會再推升大盤。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15000 點，賣權未平倉最大量集中在 13500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 降至 1.03。VIX 指數下跌 0.34 至 17.09。整體選擇權籌碼呈中性。 (永豐期貨研調)



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