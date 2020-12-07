【安聯投信】科技股發威 台股再創新高 周線連五紅

4 日台股在科技股帶動、展望樂觀及充沛資金推升下，再度寫下紀錄，終場大漲 155.35 點，收在 14132.44 點，成交量 2906 億元。周線連五紅。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，基本上，營收表現較佳的，股價都有表現；若再深一層來看，例如跨族群的、有漲價事實或未來預期的，股價也獲提振，這顯示受疫情影響，今年上半年供給時間減少，但需求沒有消失、只是遞延到下半年並逐漸反映在近期股價上。

廖哲宏表示，由歐美的數據來看，整體消費額已經逐漸回升至疫情前的水位，只是生產線因為之前受疫情影響還沒追上來，進而造成現階段缺料、搶產能，相關訂單能見度佳的緊俏情勢。在資金面，根據證交所統計，4 日外資買超 146.82 億元，也讓近一周外資累積賣超金額收斂至 120.44 億元。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，根據內部預估，上市櫃公司今年獲利有望成長 17.9%，到明年第一季企業獲利全年最低，但也受惠今年第一季的低基期，明年第一季年成長幅度有望最高；根據現階段預估數字來看，明年各季年成長率皆為正數，獲利維持季季高，但成長率則受到今年基期影響而呈現季季低。

鍾安綾表示，上肥下瘦、搶產能的態勢不變；只要資金充沛不減，台股後市居高不懼高；美國儲蓄率與零售銷售數據正向，隨著疫苗問世，影響與普及率則是列為明年觀察要素。

在題材面，除了成長股外，建議可以開始留意景氣循環股。

鍾安綾表示，其中，電子股方面，5G 手機、半導體、雲端伺服器、AMD 供應鏈；傳產股方面，工具機、製鞋、腳踏車。就產業別展望上，今明連續兩年獲利成長的族群包括：工具機、電商及自行車；至於衰退兩年後有望轉成長的族群，則是有鋼鐵、台塑及汽車零組件等。

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