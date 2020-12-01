【路博邁投資長觀點】充滿感恩的感恩節

過了感恩節，接下來市場開始期待聖誕行情。然而，不到 2020 年的最後一刻，我們不知是否還會有任何的驚喜 / 驚訝出現。

2020 年終於快結束了。對海內外的美國人來說，今年大概是最不好過的一年，也是記憶所及感覺最奇特的一次感恩節。

逢年過節，大家都希望與親朋好友團聚。然而，今年為了避免病毒擴散並保護年長的家人，我們只能三、兩好友小聚一番，在「社交距離泡泡」中歡度佳節。

儘管每個人都期待明年的此時此刻，就可以搭飛機、搭火車、搭客運返鄉過節、度假、通勤、拜訪客戶，但是眼前疫情持續延燒是不爭的事實。

在探討經濟展望與資產配置觀點時，我們同樣身陷在期盼與現實的拉鋸之間。

慶祝行情

如同 Joe Amato 在上週寫到，路博邁資產配置委員會召開季中會議，根據美國選舉結果與兩款疫苗發佈的臨床試驗數據，重新評估經濟與資產配置觀點。一方面，我們更加看好未來 12 到 18 個月的風險性資產表現，但是近期內的兩大風險－政局與疫情－卻讓我們審慎以對。

儘管如此，過去這一個多星期以來，金融市場持續上演季節性的慶祝行情。

歷經 3 個星期的不確定性後，即將卸任的川普政權終於準備與拜登的交接團隊合作，並提供所需的相關資源。此舉不僅將使得政權交接更加順利，甚至可能提高通過財政刺激法案的機率。根據上週的報導指出，拜登開始呼籲民主黨設法與共和黨的參議員取得協商。此外，媒體報導聯準會前主席葉倫將接任美國財政部長，消息傳出後亦獲得投資人的正面迴響。

以疫苗研發的進度而言，上星期第三支疫苗傳出研發成功的好消息：儘管牛津大學與 AstraZeneca 合作研發的疫苗效果似乎比另外兩支 mRNA 疫苗來得低一些，但是卻能使用一般的冰箱保存，大大降低疫苗運送的難度。

居「高」思危

這一連串的好消息讓標準普爾 500 指數在 11 月再度創下歷史新高。

然而，投資人必須要居「高」思危。現在，實質利率已經降到谷底，未來股市本益比還有多大的擴張空間？

此外，基本面風險也在虎視眈眈。許多美國的經濟統計數據延續亮眼的表現。上週公佈的美國採購經理人指數表現遠遠優於預期，同時間歐洲公佈的經濟數據好壞參半。

然而，這些亮眼的經濟數據似乎讓人對疫情掉以輕心：標準普爾 500 指數創新高的同時，美國新冠肺炎住院人數也打破新高紀錄。此外，先前失業救濟金初次請領人數連續下降一個月，最近人數又再度大幅攀升，令人質疑美國經濟究竟能否持續復甦下去。

同時間，美國財政部長梅努欽要求聯準會終止支持信用市場的計畫，並將資金轉撥給國會運用。到目前為止，儘管梅努欽的這番言論並未對信用市場造成傷害，但是未來幾週信用市場可能會更容易受到衝擊。

最後，即便英國脫歐的大限將至，但是各界對於脫歐後的雙邊貿易協定仍寄予高度期望。此外，波蘭與匈牙利對於歐盟復甦基金的條款一再表達反對的意見。

「平衡」是不變的道理

綜合考量各項因素之後，路博邁資產配置委員會最終決定維持最近發佈的觀點不變。我們對於股票與信用資產的看好程度優於政府公債，其中又稍微傾向以小型股、歐股、日股、高收益債券、新興市場債券、中國債券、與大宗商品等景氣循環資產作為配置重心。

此外，我們之所以對美國大型股採取減碼觀點，主因在於目前具備防禦特性的類股都呈現過高的評價水準，同時我們對於新興市場股票抱持中性的觀點，因為我們擔心醫療體系較脆弱、財政體質較差的國家，可能會受到疫情危機相對顯著的衝擊。

11 月是令人充滿感恩的季節。12 月，我們即將迎來聖誕佳節，傳統上也是股市上演聖誕慶祝行情的時節。然而，我們仍在疫情的籠罩之下，且 2020 年已讓我們看盡各種的衝擊、意外、市場劇烈輪動、流動性緊縮、與一陣又一陣的波動。即便我們樂觀地期盼未來，但是維持平衡的投資組合仍是不變的道理。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。

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