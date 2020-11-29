〈台股風向球〉漲勢如入無人之境挑戰萬四 提防漲多股回馬槍

台股上周續漲 150 點，周線連 4 紅，11 月至今已漲超過 1300 點，技術分析失靈，大盤漲勢強勁如入無人之境，法人指出，目前仍無令行情重挫的理由，且上檔沒有天花板，不排除本周將挑戰衝破萬四關卡，但仍須提防，12 月獲利了結賣壓將較往常提前湧現，漲多股隨時有回馬槍修正可能。

不過，法人指出，上周股市維持驚驚漲，但外資卻略轉小幅賣超，導致近期領頭漲多的電子族群陷入整理。

從籌碼面來看，外資上周小幅賣超近 45 億元，投信賣出近 20 億元，其中，外資終結連 3 周買超，投信則連賣 3 周，僅自營商續買超近 18 億元。

觀察外資賣超主要標的，以元大台灣 50 反 1 達 10 萬張最多，顯示避險情緒降低，不過，聯電和台積電分別遭賣 3.8 萬張、3.4 萬張，長榮航遭賣 3.2 萬張，晶豪科、中信金、強茂、台聚、力麗和友訊均超過 1 萬張，須留意後續對晶圓雙雄的態度進而對大盤的影響。

永豐投顧分析，11 月外資買超金額已超過 1500 億元，回補力道又快又猛，但累計今年以來仍賣超近 5500 億元，因此，可樂觀預期仍有大量回補空間，尤其以過往經驗來看，外資常在危機事件過後，即快速回補之前賣超金額，且回補動作可連續長達 4 個月。

對於目前股市最大變數疫情，永豐投顧則認為，除了輝瑞和 Moderna 外，目前全球共有 10 款疫苗進入第三期臨床實驗，美國和德國預計 12 月起接種，明年上半年起歐美國家可望擺脫疫情干擾，實際上經濟即將恢復正常運轉，預計資金持續回籠股市。