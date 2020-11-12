新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄1112
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6547   高端疫苗    11/12  上櫃增資    11/06-11/10      2040   80.00     80.00  富邦        1   11/11     99606
5351   鈺創        11/16  上櫃增資    11/10-11/12      4250   14.60     14.60  第一金      1   11/13     47596
6177   達麗        11/16  上市增資    11/10-11/12      2125   25.00     25.00  合庫        1   11/13     45894
6625   必應        11/16  上市增資    11/10-11/12       468   30.00     30.00  台新        1   11/13     35556
4945   陞達科技    11/16  初上櫃      11/10-11/12       681   38.00     38.00  國票        1   11/13    109581
1342   八貫        11/18  初上市      11/12-11/16      1358   55.00     55.00  富邦        1   11/17

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

相關個股

相關新聞