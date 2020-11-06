實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄1106 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8011 台通 11/09 上市增資 11/03-11/05 1700 14.20 14.20 元富 1 11/06 52168 6547 高端疫苗 11/12 上櫃增資 11/06-11/10 2040 80.00 80.00 富邦 1 11/11 5351 鈺創 11/16 上櫃增資 11/10-11/12 4250 14.60 14.60 第一金 1 11/13 6177 達麗 11/16 上市增資 11/10-11/12 2125 25.00 25.00 合庫 1 11/13 6625 必應 11/16 上市增資 11/10-11/12 468 30.00 30.00 台新 1 11/13 4945 陞達科技 11/16 初上櫃 11/10-11/12 681 38.00 38.00 國票 1 11/13 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。