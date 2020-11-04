實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄1104 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3171 新洲 11/04 上櫃增資 10/29-11/02 638 20.00 20.00 永豐金 1 11/03 76424 8011 台通 11/09 上市增資 11/03-11/05 1700 14.20 14.20 元富 1 11/06 14482 6547 高端疫苗 11/12 上櫃增資 11/06-11/10 2040 80.00 80.00 富邦 1 11/11 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。