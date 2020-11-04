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外資近5日買超個股

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、群創 (3481-TW)、日月光投控 (3711-TW)、街口S&P黃豆 (00693U-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、日月光投控 (3711-TW)、街口S&P黃豆 (00693U-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、日月光投控 (3711-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、群創 (3481-TW)、元大金 (2885-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
日月光投控 (3711-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、友達 (2409-TW)

5. 外資當日 (03) 買超的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、國喬 (1312-TW)、友達 (2409-TW)、新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)
 

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