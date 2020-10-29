【路博邁投資長觀點】左右市場的關鍵

11 月美國選舉的確是件大事，但是新冠肺炎的疫苗研發可能才是左右市場關鍵。

11 月可能會出現一些動搖市場的大事件。

是美國總統大選嗎？對於投資人而言，美國大選確實很重要。

然而，別忘了一件事：今年以來真正左右市場的大事無關政治、貿易、或是稅負，而是新冠肺炎疫情以及各國的抗疫與防疫作為。在接下來的 10 個星期，或許疫情將會出現一些關鍵性的發展。

疫情未見好轉

目前，關於疫情的消息都不是太好。儘管大部分亞洲國家與其他地方的疫情防控較為成功，美國的住院率與死亡率也都低於 3、4 月的水準，但是歐洲與北美持續面臨新一波的爆發潮。

我們認為由於疫情遲遲未見好轉，現在所有人都在關注以下三種醫藥研發的進展：抗體療法、抗病毒療法、以及疫苗研發。

以下是路博邁生技與製藥產業的資深研究分析師 Terri L. Towers 博士，針對這三種醫藥研發的最新觀察。

抗體與抗病毒療法

這段時間以來，關於新冠肺炎的療法傳出了好消息與壞消息。

好消息是，再生元 (Regeneron) 與禮來 (Eli Lilly) 的重組抗體療法在染疫初期階段展現相當不錯的療效，有助於降低醫療體系的壓力並有望成為治療新冠肺炎的利器。

然而，Terri 認為未來此種療法扮演的防疫角色仍有待商榷，因為現在我們仍在等待病毒傳播防範（例如預防病毒在家庭或養老院傳播）以及住院重症病患治療成效等相關研究報告出爐。事實上，我們對於使用重組抗體療法治療重症病患的作法一直抱持保留態度，且最近基於安全性的考量，禮來的抗體療法與吉利德 (Gilead) 的抗病毒藥物－瑞德西韋－合併用藥研究喊停，剛好證明我們的疑慮。

除了瑞德西韋，抗病毒藥物的整體研發進度停滯，亦使得 Terri 感到失望。舉例來說，默克 (Merck) 研發的一款口服抗病毒藥物在動物試驗中的效果好壞參半，且目前公佈的臨床研究數據甚少。

疫苗研發進展

故此，現在各界都將焦點放在疫苗研發上－我們也認為疫苗研發的前景確實更加值得期待。

首先，最快有望傳出好消息的應該是輝瑞 (Pfizer) 與 BioNTech 共同研發的 mRNA 疫苗，最快本週應可發佈關鍵的療效性與安全性報告。根據美國食品藥物管理局的規定，藥物的療效性至少需高於 50% 才能通過法規審批，且 Terri 認為輝瑞可能以更高的 65% 以上的療效性作為研發目標。然而，此舉可能會使得輝瑞延遲到 11 月中旬才能發佈研究報告，但是倘若輝瑞疫苗確實能有效對抗新冠病毒，輝瑞表示將在 11 月下旬或 12 月初申請緊急使用授權。

莫德納 (Moderna) 同樣投入研發 mRNA 疫苗，且研究的進度與輝瑞相去不遠。莫德納預計將在下個月初發佈大規模的臨床試驗報告，並預計今、明兩年分別可生產約 2 億與 10 億支疫苗，並在 12 月申請緊急使用授權。

我們認為輝瑞與莫德納的疫苗均有望達到至少 60% 療效性。儘管注射疫苗後的持久性與長期的安全性仍是未知數，但是這兩支 mRNA 疫苗已通過大多數的安全性測試門檻。相形之下，嬌生 (Johnson & Johnson) 與阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 研發不可複製性的病毒載體疫苗似乎顯得進度落後，其中阿斯特捷利康因為潛在的安全性疑慮暫停試驗。好消息是，目前看來阿斯特捷利康很快地將重啟中斷的試驗。

假設在最糟糕的情況下，兩款 mRNA 疫苗與不可複製性的病毒載體疫苗均試驗失敗，Terri 認為目前賽諾菲 (Sanofi)/ 葛蘭素史克(GSK) 與 Novavax 正在研發的傳統蛋白次單位疫苗最值得寄予厚望。儘管如此，各種資料顯示這些疫苗最快也要等到明年上半年才有機會問世。

後續發展

簡單來說，在 11 月到 12 月初這段時間，我們很有可能看到疫苗研發進度傳出明確的好消息。

當然，要真正大規模生產與施打疫苗是另一項艱鉅的挑戰。儘管如此，我們估計明年第一季美國便可對高風險族群普遍施打疫苗，並有機會從第二季開始全民接種疫苗。然而，正如同 BioNTech 的執行長所說，要擴大生產疫苗並為疫苗與藥品建構全球物流網絡並不是件容易的事情。

儘管我們無法在一天之內戰勝新冠病毒，但是金融市場看的是未來。有效的疫苗問世代表我們已經跨出成功戰勝病毒的第一步，並且可以開始思考經濟活動回復正常的新環境，以及對風險性資產帶來的激勵。

姑且撇開接下來選舉的紛紛擾擾：未來幾個星期，我們認為新冠肺炎與疫苗相關的消息是投資人不可忽略的重要因素，並將成為左右市場表現的眾多關鍵要素之一。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市忠孝東路五段 68 號 20 樓 電話（02）87268280。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。©2020 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權



