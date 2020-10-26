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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄1026
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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7556   意德士      10/26  初上櫃      10/20-10/22       527   88.00     88.00  永豐金      1   10/23    333183
6667   信紘科      10/26  上櫃增資    10/20-10/22       357   47.00     47.00  台新        1   10/23    147766
6023   元大期      10/27  上櫃增資    10/21-10/23     34000   45.50     45.50  兆豐        1   10/26    192699

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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