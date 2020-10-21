【路博邁投資長觀點】溫度的風險

路博邁獲聯合國責任投資原則（PRI）選為氣候風險匯報的領袖組，有助於我們提升各界對於「氣候風險值」的重視。

聯合國責任投資原則在本月初宣佈 2020 年領袖組名單，藉此「表彰在責任投資方面具領先表現的簽署機構及其領導的責任投資趨勢」。今年，聯合國責任投資原則以氣候風險匯報為主題，並首次將投資管理公司納入原先僅限資產擁有者的評比類別。路博邁十分榮幸能夠與另外 19 家同業，一同在 2000 多家的簽署機構中脫穎而出，在今年的評比中榮列「責任投資領袖組」。

為什麼投資人必須要重視氣候風險？路博邁採取哪些行動衡量與管理氣候風險？

氣候變化帶來新贏家和輸家

在路博邁，我們認為氣候變遷已成為實實在在的威脅，未來將從以下兩大面向對企業造成影響：

首先是實體的影響。極端的氣候事件、森林野火、洪水、海平面上升等威脅，都可能會對供應鏈造成一定的影響並損害部分的資本設備。

其次是轉型風險。課徵碳稅、法規緊縮、綠色財政支出、能源轉型、與消費行為改變等種種延緩氣候變遷的作為，可能會造就新一代的贏家與輸家企業，以及全新的投資風險與機會。

長期以來，路博邁不斷將此類因素納入投資決策的考量，並在最近開發「氣候風險值模型（CVaR）」。

全面且精細

部分企業顯然與氣候變化息息相關，例如航空公司和風力發電機製造業，那麼例如郵輪產業又如何呢？

表面上看來，郵輪產業與氣候變遷似乎沒有明顯的關連，但是郵輪產業大力投資的主要資本資產長年在大西洋和加勒比海上穿梭游弋，卻可能因而更頻密遇到更強烈的颶風沖擊。因此，運用全面且精細的氣候風險值模型有助於我們分析類似的情境。

我們的模型同時評估實體風險與轉型風險。

數十年來，保險產業運用各種模型估算實體風險，路博邁保險資產投資策略同仁協助我們找到最合適的第三方模型開發機構，以合適的尺度分析實體風險。

然而，轉型風險的分析較為複雜。分析轉型風險所需的資料包括各國政府允許的氣溫上升幅度（2015 年巴黎氣候協定希望本世紀全球氣溫較前工業化時代的升幅控制在 2°C 以下），同時運用各種資料來源並由經驗豐富的投資組合經理人設定合理假設條件，以量化方式計算投資範疇中每一家企業當前的碳足跡與未來的適應能力。

我們將實體風險與轉型風險融入氣候風險值模型，估算未來 15 年氣候變遷因素可能使得企業價值出現的變化幅度，並回推變化幅度的現值。

複雜的連動關係

我們的研究結果顯示氣候變遷可能會對整體市場帶來的影響。

儘管部分企業面臨的實體風險較低，但是這不代表此類企業具有顯著的上檔空間。事實上，少有企業能夠受惠於更加極端的氣候，且容忍氣溫上升的幅度越大，未來面臨的衝擊也將越大。

另一方面，轉型風險則可能帶來程度不一的影響，從極端不利（航空業者或大型石油業者）到極端有利（風力發電機組或太陽能設備製造商）的影響不一而足。 就轉型風險而言，政府容許的氣温升幅越高，有利和不利結果的極端性便下降，原因是各行各業將有更多時間調整現有業務作業，好能適應新規定和新格局。

最後，氣候風險值模型涵蓋的各種變數存在複雜的連動關係。倘若我們容許較高的氣溫上升幅度，可能會導致氣候變遷的速度會加快，但太陽能企業的現值仍可能會下降。此時，儘管汽車製造業者仍可銷售燃油引擎的汽車賺錢，但是最後可能得花錢將產線搬遷到遠離洪水侵襲的地方。

我們在 2019 年底以巴黎氣候協定制訂的 2°C 氣溫升幅上限為基礎，估算路博邁持有之上市企業之氣候風險值。結果顯示，15 年後的企業現值可能會下跌 5.1%，同時間 MSCI 所有國家世界指數的現值則可能下降 6.1% 。

燒錢

就在不久前，路博邁新興市場債券團隊做了一個相當果斷的決定，且此舉彰顯分析氣候風險值的實際用處。

一般來說，很少人會認為新興市場或是固定收益投資，能夠作為環境、社會、與治理（ESG）的創新推手。儘管有時部分的問題可能看起來很抽象－例如「假設將你持有的幾百檔股票加總計算，你能夠容許的碳足跡上限是多少？」。然而，對於新興市場或是固定收益投資而言，這是很實際的問題。新興市場債券投資人買賣的投資標的之中，某些企業可能擁有高污染的老舊資產，且投資人常借更多的資金給企業，建造新型的煤炭火力發電廠或是開採煤礦，滿足新興國家快速成長的用電需求。

我們在分析的過程中發現，這些經濟快速成長的國家確實有用電需求，但同時全球料將淘汰使用燃料煤的發電廠。兩相權衡之下，我們認為燃料煤產業將無法長久發展下去，借錢給此類企業興建新的火力發電廠或是開採煤礦，此舉無異於把客戶的資金丟進火坑。故此，我們決定將特定的燃料煤產業投資標的列入禁止投資的黑名單。

接著，我們花了幾個月的時間與其他投資組合經理人深入討論，分享新興市場債券團隊的研究結果，同時氣候風險值模型針對燃料煤產業的分析報告亦相當具有說服力。最後，路博邁決議只要是燃料煤開採佔營收比重超過 25% 的企業，或是繼續擴建煤炭火力發電設施的企業，未來路博邁所有美國註冊的封閉式共同基金與全球的 UCITS 基金均不得再增加新的投資部位。

領航者

這個例子告訴我們一件事情：主動，才能對抗氣候變遷的風險，不能單靠投資組合或是證券分析。此舉不僅有益於路博邁本身及其客戶，同時對於社會、整個市場、與投資產業皆是好事一樁。

故此，氣候風險值的分析將在參與企業治理的過程中，扮演日益重要的角色。部分具備遠見的跨國企業已開始對旗下事業採取類似的分析，但是對於本身資源不足的大部分企業而言，路博邁的資料有助於反映潛藏的成本與風險－甚至是潛藏的機會，並刺激企業採取行動。

故此，路博邁很榮幸能加入全球其他四家資產管理業者的行列，成為美國第一家轉型路徑倡議（TPI）的研究贊助伙伴。轉型路徑倡議提供免費且獨立的研究報告，協助投資人評估投資組合是否符合巴黎氣候協定的目標，以及能否有助於降低碳排放。

不少路博邁的客戶正試著瞭解手中投資部位面臨多大的氣候風險。許多澳洲退休基金、英國退休基金、與美國保險公司都表示，目前鮮少有人能與路博邁一樣提供氣候風險值的研究分析。故此，我們想要改變現狀，希望透過與轉型路徑倡議的合作，以及名列 2020 年責任投資原則之「責任投資領袖組」的殊榮，進一步協助企業經營團隊與同業認識氣候風險分析的重要性與成效。

我們不僅希望成為氣候變遷風險的研究先驅，更期待分析氣候風險成為資產管理業的普世價值。

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