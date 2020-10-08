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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄1008
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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3036A  文曄甲特    10/12  上市增資    10/05-10/07     12150   50.00     50.00  元大        1   10/08     16407
1589   永冠-KY     10/12  第一現增    10/05-10/07       438   80.00     80.00  中國信託    1   10/08    147530
6703   軒郁        10/14  初上櫃      10/07-10/12       757   96.90     96.90  富邦        1   10/13     99270
2897   王道銀行    10/16  上市增資    10/12-10/14     30400    6.35      6.35  元大        5   10/15

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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