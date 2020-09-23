【永豐期貨】台股呈量縮整理格局 季線保衛戰

期貨走勢

台指期週三上漲 19 點至 12528 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 55.88 點，電子期逆價差縮至 - 2.77 點，金融期逆價差縮至 - 6.86 點。現貨部分，三大法人賣超 188.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 829 口至 - 10882 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1429 口至 13450 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1379 口至 - 26773 口。

週二美歐疫情惡化，英國擬實施 6 個月封鎖，美國半數以上州確診數增加，累計確診超過 686 萬例，累計死亡數超過 20 萬，所幸亞馬遜領軍反彈，科技股帶領美股四大指數全數收紅，道瓊上漲 0.52%，標普 500 上漲 1.06%，那斯達克上漲 1.71%，費半指數上漲 1.21%，台股今日週結算開高走低，傳產和金融族群較疲弱，終場加權指數下跌 0.49%，收 12583.88 點，今天 IC 設計族群扮演撐盤腳色，其中聯發科逆勢上漲 2.3%，祥碩大漲 6%，譜瑞 - KY 也上漲 4.6%，另外在政策加持的綠能族群中，太陽能產業的元晶、聯合再生等亮燈漲停，美股近期科技股震盪加劇，而台股呈量縮整理局面，表示市場能在觀望，短期季線為重要支撐，疫情和中美衝突等不確定因素仍在，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.91 升至 0.98。VIX 指數下跌 1.3 至 20.71。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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