【永豐期貨】電金權值股疲軟 台股量縮失守12700關卡

期貨走勢

台指期週二下跌 150 點至 12509 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 136.51 點，電子期逆價差擴至 - 7.14 點，金融期逆價差縮至 - 9.25 點。現貨部分，三大法人賣超 171.19 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1995 口至 - 10053 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1137 口至 12021 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 752 口至 - 28152 口。

週一歐洲新冠疫情加速惡化，加上大型銀行爆出洗錢弊案，造成金融股大跌，道瓊盤中一度大跌逾 900 點，所幸低接買盤承接科技股，蘋果反彈 3%，但美股四大指數仍皆收黑，道瓊下跌 1.84%，標普 500 下跌 1.16%，那斯達克下跌 0.13%，費半指數下跌 0.31%，台股今天受美股大跌影響，電子、金融及傳產族群皆疲弱，終場加權指數下跌 1.17%，收 12645.51 點，跌破 10 日線和月線，失守 12700 點關卡，成交量則持續萎縮，新台幣也持續與台股脫鉤，新台幣早盤再度叩關 28 大關。台股持續受美股走弱影響，將回測季線支撐，近期市場趨於謹慎觀望，買盤力道放緩而有獲利了結賣壓，而外資也連續 4 天賣超，加上近期市場如疫情和中美衝突的不確定因素，台股整體走勢呈震盪偏弱。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13100 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.02 降至 0.91。VIX 指數上漲 1.32 至 22.01。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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