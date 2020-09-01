【路博邁投資長觀點】聯準會持續修正政策方針

正當美國經濟力圖站穩腳步的同時，聯準會修正政策方針，展現支持經濟復甦的決心。

過去這段時間以來，前所未見的經濟環境令聯準會採取空前積極的政策措施；如今，聯準會主席鮑爾又在週四宣佈貨幣政策方針將進行重大調整。鮑爾一如各界預期地宣佈，未來聯準會不會為了避免通膨突破 2% 的目標而採取預防性的升息措施。換言之，在沒有看到物價攀升的具體證據之前，聯準會不會貿然採取行動。此外，鮑爾表示聯準會將修正「最大就業化」的評估指標，藉此為更多的勞工創造更多的就業機會。就在這短短一場演講的時間之中，鮑爾針對聯準會的「雙重使命」－「物價穩定」與「完全就業」－發佈重大的改革。

自從全球金融危機過後，聯準會與各國央行便深深為低通膨所苦，多年來想方設法支持經濟更加穩健地成長。然而，一場新冠肺炎疫情令全球央行面臨更加急迫的政策壓力，迫使聯準會將政策利率降至零、大幅擴張資產負債表以支持金融市場（從國庫券與貨幣市場基金開始，接著擴大涵蓋公司債與其他資產），並推出中小型企業借貸便利機制（儘管至今僅動用一小部分的額度），對中小型企業提供援助。

面對眼前嚴峻的經濟挑戰，聯準會一如預期地揮別過去幾十年來的通膨調控政策並打造極度寬鬆的貨幣環境，且極度寬鬆的貨幣政策似乎已成為後危機時期政策架構的一環。此外，過去聯準會推出的政策措施，可能都是為了解決潛藏的系統性經濟問題；然而，此次鮑爾藉由調整政策方針，重申聯準會支持當前經濟成長動能的決心，以克服經濟回歸常態的路上可能面臨的各種挑戰。

助力與阻力

聯準會與其他央行採取各種空前的政策行動，對於資本市場而言有著極大的影響。現在，投資人可以合理地期望政策利率將長期走低，同時實質殖利率甚至會進一步下降或是出現負利率－這也是為什麼過去 5 個月以來，股市與公司債市場受到激勵走揚的主因。儘管如此，我們持續看到目前經濟環境演變的方向，與路博邁資產配置委員會預期的基本情境－U 型復甦－如出一轍。儘管商業活動陸續復原，但是各種經濟挑戰揮之不去，其中包括經濟活動不知何時能夠徹底解封、第二與第三波疫情可能造成的影響、以及疫情造成的經濟損傷大多集中在中小企業身上。同時間，新冠肺炎疫苗與療法的研發陸續傳出顯著的進展，顯示醫藥創新的能力與經濟體質的韌性有機會改變未來經濟復甦的方向。

種種左右經濟復甦的阻力與助力已明顯反映在近期的疫情統計數字與經濟趨勢之上。整體而言，美國新增確診案例已經開始下降，但是各州的情況落差甚大；儘管歐洲經濟復甦的腳步領先美國，但是近期新增確診案例再度攀升，阻礙部分國家的經濟解封計畫；拉丁美洲遲遲無法有效控制疫情；中國大致上已成功控制疫情並改善經濟成長動能，且很有可能成為今年唯一一個寫下 GDP 正成長的主要經濟體。

已開發國家的經濟數據同樣好壞互見。美國最新公佈的每週失業統計數據未有顯著改善，且消費者信心仍舊低迷。歐洲的採購經理人指數表現欠佳，但是美國的表現出乎意料地強勁，且美國 7 月份新屋開工數字大幅成長 23%。儘管歐盟各國已達成分擔財政支出的共識，但是美國新一輪的財政刺激政策仍在國會卡關。

此外，新冠肺炎的疫苗與療法研發不斷傳出令人振奮的好消息，目前有超過上百種的疫苗正在研發當中，其中疫苗已進入後期試驗階段或是療法研發傳出好消息的企業，股價自然也獲得投資人的關愛。儘管疫苗可望在 2020 年末與 2021 年初核准上市，並在明年進行大規模施打，但是確切的時間點仍是未知數。

攻守兼備

面對阻力與助力相互拉扯的大環境，投資人必須審慎佈局，制訂一套攻守兼備的策略，掌握隨著經濟環境改善而來的投資機會，同時緊盯不時浮現的風險與大環境的改變。儘管我們仍預期經濟活動將呈現 U 型復甦，但是這不代表新冠肺炎疫情將可立即根除。無論是經濟復甦或是疫苗 / 療法的研發，我們認為未來各國將不時面臨挑戰與阻礙，但是疫情將日漸獲得有效控制。最後，疫苗終將問世，為新冠肺炎疫情畫下句點。

從近期股市的表現可知，投資人普遍抱持 V 型經濟復甦的預期心理。儘管這反而讓我們抱持更加審慎的態度，但也代表積極的經濟刺激政策確實稍微降低 L 型復甦－最悲觀的經濟情境－發生的機率。由於我們抱持審慎樂觀的看法，因此我們一方面青睞高品質與具備明確長期成長潛力的企業，同時聚焦受惠於經濟活動解封且評價合理之標的。此外，我們希望對波動性做好事前防範，因此我們必須均衡配置風險性資產，並藉由賣出股票指數賣權等波動性操作策略為投資組合創造價值。此外，固定收益亦扮演不可或缺的角色，我們一方面以信用資產作為佈局重心，同時在合適的情況下漸進提高風險承受度。

寬鬆的貨幣政策以及聯準會最新發佈的政策方針，皆是當前經濟復甦不可或缺且投資人樂觀其成的支柱，但是在邁向成功抗疫與經濟顯著復甦的路上，我們將持續面臨阻力與助力。在後金融危機時期，大規模的刺激政策並未成功轉化為通膨或是經濟成長動能。有鑑於此，我們認為投資人必須在投資機會與投資風險之間找到最佳的平衡點，針對各種可能的情境制訂因應策略，方可穩渡眼前充滿變數的世界。

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