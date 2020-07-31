同致傳取代法商 拿下特斯拉多項零組件訂單 Q4開始出貨

特斯拉 (TSLA-US) 落實中國工廠供應鏈在地化策略，傳同致 (3552-TW) 通過認證，並且取代法商 Valeo，拿下 Model 3 360 度環景偵測系統，以及 12 顆超音波掃描模組訂單，最快第 4 季開始出貨。

同致不評論客戶與訂單相關事宜。據悉，同致目前有超聲波、影像與無線電系統，其中，超聲波系統涵蓋自動停車 (APA)、前後停車輔助 (PAS) 以及盲區檢測 (BSD) 功能，有助汽車偵測周遭車輛，防範潛在碰撞事故，並輔助停車。

市場近期傳，同致憑藉超聲波系統拿下 Model 3 的 360 度環景偵測系統，以及 12 顆超音波掃描模組訂單，擠下法商 Valeo 成為特斯拉的在地供應商，預計第四季開始出貨，且因 Model 3 與 Model Y 有 75% 零件共用，Model Y 的訂單也將在明年第一季開始貢獻營收。

特斯拉中國上海廠區在今年正式投產，為取得更有競爭力的價格，力推在地化生產，並在當地建立零配件供應鏈，分析師預估，7 月底中國生產 Model 3 的供應鏈在地化比重將達 7-8 成，目標今年底達 100%。

隨著特斯拉積極落實供應鏈在地化，加上近期又宣布將擴大中國產能，零組件需求可望只增不減，加上電動車與自動駕駛趨勢延續，台廠也可望取得更多機會，大啖電動車商機。