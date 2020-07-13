美國商會：近51%美企對港版國安法表示「非常擔憂」

國強勢通過「港版國安法」，引起了不少社會輿論。根據美國商會 (AmCham) 公布的最新調查顯示，大多數在香港的美國企業都對新頒布的港版國安法感到擔憂，其中，有 51% 受訪的美國企業表示「非常擔憂」，更有近三分之一的企業考慮轉移資產或業務。

「港版國安法」通過後，更進一步加劇了中美之間的緊張情勢。來自美國商會的調查顯示，有 183 名 (15%) 成員企業針對調查進行了回應。結果顯示，其中，有 36.6% 的受訪美企對於港版國安法「有些擔憂」，更有 51% 的受訪美企表示「非常擔憂」。

約有 65% 的受訪企業表示，對於港版國安法「範圍和執行上的模棱兩可」感到憂心，另外有 61% 的受訪企業表示對香港司法系統的獨立性感到憂心。大約一半受訪美企對於香港作為全球金融中心的地位，以及 23 年前英國將其交還給中國時所承諾的高度自治感到擔憂。

其他主要問題和疑慮也包含數據安全、人才流失和其他政府採取的報復措施等。約有 46% 的受訪美企認為，被遣送至中國的可能性是改變情勢的重要因素，另有 17% 美企則不這麼認為。

另一方面，約 49% 的受訪企業表示港版國安法會對自家業務產生負面影響，另外約有 13% 的受訪企業認為將對業務帶來正面影響。大約 30% 的美企考慮將資金、資產或業務在中長期時間內移出香港，而有 5% 的美企表示考慮在短期內將資產移出。