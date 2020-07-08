環宇-KY Q2營收季增逾1成 轉投資效益年底發酵

環宇 - KY(4991-TW) 今 (8) 日公告 6 月合併營收達 1.61 億元，月增 26.09%、年減 8.08%，為今年單月新高，第 2 季營收 4.12 億元，季增 12.16%、年減 11.46%，環宇表示，下半年仍看好資料中心、5G 基站需求，而轉投資方面估最快年底發酵，短期仍需認列相關業外損失。

環宇今年前 6 月營收達 7.79 億元，年減 7.58%，環宇指出，上半年受疫情客戶拉貨放緩，營運低預期，但第 2 季在遞延訂單、需求回溫下，營收逐步回溫，獲利上仍需認列投資晶成半導體損失，力拚下半年業外虧損收斂。

環宇進一步解釋，與晶電 (2448-TW) 共同投資晶成半導體，發展 6 吋晶圓代工服務，但晶成仍在建置、試產階段，需提列相關費用、研發支出，因此晶成處於虧損狀態，而環宇持股約 36.06%，須依法以權益法認列投資損益，首季就認列約 4128.1 萬虧損，吃掉本業獲利。

環宇預期，晶成半導體最快年底完成驗證，並開始投入量產貢獻營收，至於投資常州新晶宇方面，預計年底前完成無塵室、設備建置，估投資效益將在明年下半年浮現。

展望下半年，環宇看好資料中心、5G 基站需求，預期下半年營運將優於上半年，但獲利方面，本業可望維持獲利，但業外仍需認列轉投資虧損，對全年展望保守。