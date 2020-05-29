全球解封是生技行情的結束？還是新一波的開始？

台股在萬一關卡受壓，逢高有不少強勢個股開始出現震盪，生技股也漲跌互見。但萬寶投顧王榮旭分析師指出，生技行情並未結束，只是稍微整理，尤其今年生技股兩大主流題材—防疫與新藥，後市仍有表現機會。

城市解封非句號 防疫股業績將不減反增

萬寶投顧王榮旭分析師指出，台股每到萬一就會卡關，連續兩天大盤開高走低，不過台股正醞釀往半年線 11,100 點做突破，一來美國股市表現強勢、台股短線沒有大跌的空間，二來台股各類股輪流在上漲、持續把大盤底部墊高；最近漲多的中小型電子股以及生技雖然熄火，但是金融、傳產等落後的股票補漲起來，個股的行情依舊此起彼落。

隨著各地解封來到後疫情時期，生技行情還沒有結束，充其量是漲多拉回整理。在新冠疫苗問世之前，第二波疫情反彈的壓力還是存在，當初新冠疫情的爆發，也是從湖北一個小市場幾人染疫，最後竟然擴大到全球 500 多萬人確診。

各地恢復經濟活動，對防疫產品需求並沒有減少，不管是口罩、額溫槍或者是檢測產品。像是口罩大廠康那香 (9919-TW)，訂單已排到第四季，口罩價格要像疫情發生前的每片 3 元以下，恐怕回不去了，估計每片零售價恐怕上漲 7~12 元，難怪口罩股王恆大 (1325-TW)，28 日收盤股價仍達 170 元，幾乎沒有怎麼回檔。

隨著歐美解封，帶動溫度篩檢需求，額溫槍股王泰博 (4736-TW)，整理強勢，只要再漲一根停板，就有機會再創新高價。

而防疫的需求帶來實質的業績，熱映 (3373-TW) 受惠體溫量測產品熱銷，公布 4 月 EPS 大賺 2.35 元，而去年熱映一整年 EPS 不過才 0.66 元。

生技股在 4 月剛剛漲起來的時候，很多人不以為然，隨著財報數字陸續揭露，越來越多人搶進生技族群，但也有不少人把生技當沖沖樂，自然會造成短線的行情過熱，所以稍作降溫，才有利生技行情細水長流。

新藥進入收割期 股價強勢整理

萬寶投顧王榮旭分析師表示，今年生技有兩大多頭主流，一個是防疫、另一個是新藥。合一 (4743-TW) 是新藥主流股的代表，合一繼異位性皮膚炎新藥成功授權國際大廠之後，糖尿病傷口癒合新藥也將做三期第二次的期中分析，股價表現強勢，28 日創收盤價新高 134 元。



新藥股將掀起比價的效應，浩鼎 (4174-TW)、智擎(4162-TW) 最近也放量大漲，開發產品有新冠肺炎治療潛力的生華科 (6492-TW) 及藥華藥(6446-TW)，整理姿態更高。

生華科旗下的新藥 CX 5461，在試驗中顯示合併用藥能加強毒殺腫瘤細胞的生長，具有國際授權潛力；而藥華藥新一代干擾素藥物 P1101，去年獲得歐洲藥證之後，今年再下一城、5 月又獲得台灣藥證，現在正等待美國 FDA 新藥藥證審查，最快 Q4 取證。

新藥陸續進入收割期，股價往往是提前反應，讀者可以特別地留意。還有更多的生技潛力股的分析，王榮旭分析師會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享，歡迎讀者加入。

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