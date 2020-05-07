熱映、恆大到合一 生技大驚奇行情正在上演(二)

全球股市動盪，但生技股卻受惠疫情有逆勢表現，萬寶週刊王榮旭分析師表示，除了上篇專欄提及的防疫題材之外，新藥也是生技股後市看好的重點。

新藥研發發展性高 合一股價委屈

萬寶週刊王榮旭分析師表示，除了防疫題材，生技股最有想像的是新藥，新冠肺炎的新藥瑞德西韋，已獲得美國 FDA 緊急核准使用，未來日本也可能修法簡化審查手續，成為日本首款新冠肺炎治療藥物。

國內兩大原料藥廠中化生 (1762-TW) 及台燿 (4746-TW)，因為成功合成瑞德西韋原料藥，股價就能大漲到 50 幾元，那麼從事新藥研發的合一(4743-TW) 股價才 60 出頭，顯得委屈。

兩款新藥潛力十足 後市成長可期

萬寶週刊王榮旭分析師指出，合一用來治療異位性皮膚炎的新藥 FB825，上個月成功授權給丹麥皮膚科大藥廠利奧，總授權金高達 5.3 億美元、合台幣 160 億，創下台灣新藥史上最高的授權金額。

早前成功將新藥授權國際藥廠的中裕 (4147-TW) 以及智擎(4162-TW)，分別在 107 年以及 104 年的時候，中裕股價見到最高 349.5 元，智擎在 104 年也見到 285 元的天價；而合一的授權金創下史上新高，現在股價卻只有當時中裕、智擎高峰的五分之一左右，是否低估了呢?

合一後面還有兩款新藥極具潛力，例如糖尿病傷口癒合新藥 ON101。目前全球唯一上市的糖尿病傷口癒合藥是 Regranex，而合一的 ON101 已經完成了三期臨床試驗，期中分析報告數據已達標，現在正洽商國際授權。尤其近 20 年全球糖尿病傷口癒合新藥三期臨床試驗都失敗，導致現有唯一上市的藥品，每條 15 公克的軟膏要價高達 600 美元、合台幣約 1 萬 8 千元，合一用來製造 ON101 的南州廠，是設計年產量為 2500 萬條，未來若順利取證上市，全球銷售的潛力相當龐大，後市相當值得追蹤。

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