房市不見降溫？最近成交的都是這些人

受到新冠肺炎衝擊，各行各業都面臨寒冬，許多人認為房價可能如 SARS 期間崩跌，不過實際上的降價幅度卻不大，財經專家就分析，這時建商不急著降價，自住客不急著下手，現在能成交的反而是另一群人為主。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，現在的貨幣政策造成了極嚴重的貧富差距，台灣財富頂尖的家庭逛房市跟一般人逛超市一樣的家常便飯，他們不但淨資產高得驚人，能調動的銀行資金更是天文數字。一般民眾在掙扎看房看了老半天，他們一出手就是兩間以上。

章定煊也點出，因為 2008 年金融海嘯之後，無限量貨幣寬鬆效應，帶來的十年房市超級大多頭，讓人印象太深刻，所以這時候建商的想法應該是「放一放沒關係，不急著降價」，尤其是建商看到案場有人，更是會強化這方面的信念。

至於購屋者，章定煊則認為分成兩派，一種相信房市未來會漲，現在趕快訂一間，這種以高資產族為主；另一種是要自住的，也會趁機跑出來看有沒有便宜可以揀，發現沒便宜可以揀，也許也在看建商到底可以撐多久，不急著下手。

所以近期能夠在房市成交的，他認為以高資產族比較多，自住客反而比較難成交。少數的案場區域有可能會價量齊揚，大多數的案場看的人多，能成交的少。

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