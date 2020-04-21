學好理財四大心法 成為亂世常勝軍

今 (2020) 年金融市場多變，不少投資人退出市場，最新統計，今年國人投資境外基金的持有金額已連續兩個月呈現衰退，2 月份股債型基金同步遭贖回。法人分析，金融市場充斥各類好壞消息，從歷次市場重大多空事件及市場循環中，歸納出四大應對心法，包括「危機入市」、「長期投資」、「定期定額」、「常保理性」，是成為投資常勝軍的必備錦囊。

富蘭克林投顧指出，歷史經驗顯示，投資過程再怎樣驚心動魄，時間是最佳治療師，有辦法讓市場重新返回基本面，依循此四大心法，有助於淡定面對變化難測的投資環境，並把握住因波動而生的獲利機會。

心法一：「危機入市」，市場總能浴火重生

多數投資人情緒常陷在當前疫情對市場的重大衝擊，而忽略這股恐慌已造成資產錯殺。股市跌幅超過一或兩成者大有人在，債市亦暫時失去信任，下修幅度不遜於部分股市，然而回顧過去令人記憶深刻的重大事件，即使當時市場重挫，資產表現也倍受考驗，但隨著各國祭出救市政策、企業重整後出發，股債資產皆能走出谷底，並頻創新高。

拉長時間，趨勢向上的市場走勢，應能穩定信心。以美股史坦普 500 指數為例，在指數成立後一年投入 1 萬元，途中雖經歷數次市場重挫修煉，但市場愈挫愈勇，長期走勢持續上攻，迄今也成長到 135 萬元，平均年化報酬率達 10.5%。

資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，2020 年 4 月。© 晨星 2020。

心法二：「長期投資」，見識堅持不懈力量

電視、網路 24 小時不停放送各種消息，不少人常會受到干擾而打亂計畫，常會頻繁進出場，或是追高殺低，此時秉持長期投資的信念，能幫助自己專注於目標，暫時忽略大大小小的雜音，並防止錯失市場止跌回升及漲幅最高的時候。

回顧史坦普 500 指數在過去 20 年表現，經歷過網通泡沫、金融海嘯、歐債危機等重大利空，但也僅有五個年度呈現虧損，其他 15 個年度中，只能能克服短期的波動考驗，就能迎來一年的收獲，以金融危機為例，事件發生後的 2009、2010 連續兩年，單年度最大波段跌幅雖各有 27%、16%，但一整年下來，反而有正報酬 26% 及 15%。

資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，2020 年 4 月。統計自 1998/1 月至 2019 年 © 2020 晨星、以每日報酬計算最大跌幅。

心法三：「定期定額」，時間遠比時機重要

面對市場的起伏變化，進場時機難以掌，而理財要成功的關鍵之一就是簡單容易不費神，而有「傻人投資法」之稱的定期定額，其實一點也不傻，能自動忽視過程中的風雨，持之以恆就有機會成為最後的贏家。

富蘭克林透過定期定額投資各項資產的回溯經驗，可發現拉長投資期間，虧損幅度與機率會隨之遞減，而正報酬也可望大幅提升，原因在於此法能趁市場低迷時，降低每單位的投資成本，待市場回溫，低價所累積的單位數反而能贏取較高的報酬率。

以美股來說，每月進場定期定額的平均年化報酬率，會隨著時間的拉長而趨於穩定，只投資一年，績效表現猶如一場賭注，可能大漲五成，卻也可能大虧超過四成，如果願意再投入時間成本，平均定期定額投資五年，跌幅顯著收斂，時間再拉長至 15 年，則能讓投資立於不敗之地。

如果進一步納入資產配置的策略，以四成債券部位取代之，穩定效益會更為顯著，長期投資十年就能擁有百分之百正報酬機會。

資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團，2020 年 4 月。 © 2020 晨星、史坦普及巴克萊債券指數，統計自 1994/12/31 至 2019/12/31，原幣計價。

心法四：「常保理性」，駕馭市場起伏

人皆有情緒，往往是感性勝於理性，也使得投資理財常發生「跟風」現象。追蹤史坦普 500 指數走勢與股票型基金資金流向消漲，2000 年股市飆到相對高點時，資金淨流入的規模也來到高峰，當回檔修正時，基金遭贖回的金額也亦步亦趨，隨著跌幅而擴大，買高賣低的行為模式，導致投資人獲得的報酬率總不及大盤表現。

如何擺脫買高賣低的魔咒？不妨學習大師們長年累積的實務心得，全球投資之父約翰．坦伯頓說過，「牛市在悲觀中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在亢奮中毀滅」，惟有洞悉大盤走勢和投資情緒的關連性並冷靜以對，才能掌握每次市場氣氛的轉折與機會。