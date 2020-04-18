86小舖、UNT都歸她管 「電商女王」周品均為何被詹宏志欽點掌舵風尚集團？

文 / 勵心如

曾創辦女裝電商龍頭「東京著衣」的周品均，四月起正式出任由網家、潤泰等股東共同投資，旗下包括 86 小舖等美妝品牌的唯品風尚集團執行長。她有何本事？

「電商女王」周品均，最近又有新身分。她獲網家集團董事長詹宏志欽點，擔任旗下台灣美妝電商集團唯品風尚執行長，成了手握 5 大台灣原生服飾與美妝品牌的關鍵舵手！

「唯品風尚集團的 CEO（執行長）就是周小姐，全權交由周小姐主導未來集團品牌的走向，我會全力支持與協助。」詹宏志強調，周品均既有豐富電商經驗，又有能力掌握美感和時尚，「相信周小姐的所有決定與專業，所以並無下任何的指示。」

過去周品均最為人熟知的戰績，便是一手打造年營收 20 億元的女裝電商龍頭「東京著衣」；其後更二度創業，4 年前創辦的純電商女裝品牌 Wstyle，不只第一年就獲利，更交出近 3 年營收翻倍成長的亮眼成績單。

由網家、潤泰、華威投資共同投資的唯品風尚集團，共集結了四大台灣原生美妝品牌 86 小舖、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy，去年集團營收約 5 億元，近期再併購 Wstyle。

今年 4 月，周品均正式出任唯品風尚集團執行長。這是她兩次創業以來，第一次接下其他公司開出的職位。而新的辦公室也在近期底定，唯品風尚將會成為星宇航空的鄰居，位於台北內湖、5 百坪面積，屆時，旗下 5 個品牌團隊全部都會在一個開放空間一起上班，預計今年 7 月完工。

而讓詹宏志欽點、潤泰集團總裁尹衍樑也點頭同意的，當然是周品均在時尚社群的影響力，以及經營女性品牌電商的亮眼成績單。

從快時尚變超快時尚 今天下單 明天就可穿出門

「這次併購，我才知道我們公司（Wstyle）估值有 5 億元。」周品均說，2016 年創辦的 Wstyle 員工才約 20 人、資本額不過 1 百萬元，但每年都獲利，且 2019 年營收已近 1 億 5 千萬元。一個小團隊可以乘載破億元的業績，關鍵就在「速度」兩個字。

「快、快、快！快時尚要變成超快時尚。」談到電商趨勢、經營心法時，周品均不斷強調「速度」，為了要達到她對速度的要求，組織人力、庫存都要輕盈。

與東京著衣相比，「兩次創業邏輯不一樣，是重新開始。」東京著衣 1 年營收就破億元、Wstyle 則用了 3 年才破億元，但過去東京著衣是薄利多銷的路線，Wstyle 更要求品牌精神，客單價是東京著衣的 3、4 倍，約 3 千元，「量相差很多，但同樣業績情況下，商品數量減少，出貨速度更快。」

「8 成以上的產品，一運送到台灣當天就出貨。」周品均說，基本上，產品還在生產或運送的過程時，網路訂單就成交了，周轉率相當快，產品位於倉庫的「庫齡」不到 24 小時；而對比下，東京著衣最高曾有約 3 億元價值的商品庫存，可見兩者營運模式差異之大。

大部分台灣服飾電商同業是透過批發商，Wstyle3 年來，則在韓國開發了許多關係密切的工廠，直接向工廠採購，除成本競爭力，也能更好掌握供應鏈的速度和品質。

來源：《今周刊》 第 1217 期

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