10年期美債殖利率大跌 對全球經濟釋出警訊

美債關鍵殖利率週五 (24 日) 跌至去年秋天市場擔心貿易戰時的水平，而殖利率的這種降幅可能是個警訊。

由於擔心武漢冠狀病毒可能擴散並影響全球經濟，投資人本週一直大量買進債券。殖利率與價格走勢相反，因此隨著投資人的加碼，10 年期國債殖利率跌至 1.68%，為 11 月初以來的最低水平，並且有可能繼續走低。

在過去一週中，由於投資人擔心該病毒可能對中國及整個亞洲的經濟產生直接影響，並最終拖累全球成長，殖利率已從 1.83% 一路下降。10 年期殖利率動見觀瞻，因為它牽動包括房貸在內的全部民生貸款。

但是，這種病毒的傳播並不是唯一影響債券殖利率的因素，病毒的傳播已讓中國在農曆新年開始之際關閉了武漢和其他城市的交通。

AmeriVet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello 說，「問題是今年的經濟狀況如何，我想現在 10 年期債券的走勢反映出我們並不知道，但是鑑於 2020 年來的一切，這顯示我們應該採取對沖。」最近勞工數據疲軟和缺乏通貨膨脹也是因素，他表示，人們擔心波音 (BA-US) 的減產可能會壓低美國的 GDP 成長。

部分策略師說，聯準會 (Fed) 和其他央行可能對利率產生更大的影響，且似乎同時將投資人推向債券和股票。

美國銀行證券美國短期利率策略主管 Mark Cabana 表示，「我們處於殖利率最近波動區間的低點，因素很多。其中之一是在進入今年之際廣泛經濟基本面更形牢固。」

「全球央行抱持觀望，大環境是相對溫和的成長和通膨。不會陷入衰退，即使有也不會很快到來。」

許多策略師曾預計美國國債殖利率今年將上升，就像股票一樣。部分原因是美國和中國簽署了貿易協議，經濟前景有所改善。

BMO 高級利率策略師 Jon Hill 表示：「今年以來，利率已大幅下降，這顯示一些認為利率會走升的人正在面臨痛苦交易。」

BMO 的策略師預期，10 年期殖利率可能回落至 8 月底的 1.427% 水平。就目前水平而言，下個技術支撐點將是 1.668%，這是 11 月初以來的盤中低點。然後接下來是 9 月的 1.503%，最後殖利率可能落至 1.40% 的水準。