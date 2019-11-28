新聞
0

◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月28日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
6147   頎邦                    1107      1416 3105   穩懋                    -655       408  
5347   世界                     673      1138 8176   智捷                    -617      -185  
8086   宏捷科                   389       282 4114   健喬                    -477      -343  
5905   南仁湖                   322      -613 8069   元太                    -469     -4905  
6182   合晶                     319      -485 6233   旺玖                    -252      -409  
5309   系統電                   202       205 8358   金居                    -240       868  
3083   網龍                     181       -35 3163   波若威                  -218       158  
3374   精材                     179     -1015 5289   宜鼎                    -203       120  
6535   順藥                     157        44 4157   太景*-KY                -195     -2053  
3710   連展投控                 138       -29 5820   日盛金                  -170      1728  
3587   閎康                     137       386 3078   僑威                    -153       -55  
5457   宣德                     136      -140 5609   中菲行                  -151      -595  
4947   昂寶-KY                  122       162 3551   世禾                    -146       -58  
6411   晶焱                     121      -117 8040   九暘                    -130      -264  
3234   光環                     106       288 6488   環球晶                  -116     -2489  
3211   順達                      99       105 3260   威剛                    -112     -1472  
3227   原相                      91      1000 3144   新揚科                  -111      -183  
3131   弘塑                      88       -75 3680   家登                    -107       147  
4147   中裕                      86     -2272 5438   東友                     -95      -170  
6173   信昌電                    86       -87 6612   奈米醫材                 -90      -345  
3228   金麗科                    83       425 3217   優群                     -84       663  
3324   雙鴻                      78     -1074 4161   聿新科                   -82         0  
3218   大學光                    76      -364 5223   安力-KY                  -77      -131  
3152   璟德                      76        76 3191   和進                     -71      -713  
6104   創惟                      76        21 6274   台燿                     -71      -199  
4973   廣穎                      63       -40 6180   橘子                     -70      -564  
4105   東洋                      58       369 4430   耀億                     -67      -191  
1795   美時                      57       639 6523   達爾膚                   -66        19  
6121   新普                      57       730 1565   精華                     -62      -364  
5530   龍巖                      54       265 5483   中美晶                   -62     -3074  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

相關個股

留言載入中...P

相關新聞