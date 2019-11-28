◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月28日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 6147 頎邦 1107 1416 3105 穩懋 -655 408 5347 世界 673 1138 8176 智捷 -617 -185 8086 宏捷科 389 282 4114 健喬 -477 -343 5905 南仁湖 322 -613 8069 元太 -469 -4905 6182 合晶 319 -485 6233 旺玖 -252 -409 5309 系統電 202 205 8358 金居 -240 868 3083 網龍 181 -35 3163 波若威 -218 158 3374 精材 179 -1015 5289 宜鼎 -203 120 6535 順藥 157 44 4157 太景*-KY -195 -2053 3710 連展投控 138 -29 5820 日盛金 -170 1728 3587 閎康 137 386 3078 僑威 -153 -55 5457 宣德 136 -140 5609 中菲行 -151 -595 4947 昂寶-KY 122 162 3551 世禾 -146 -58 6411 晶焱 121 -117 8040 九暘 -130 -264 3234 光環 106 288 6488 環球晶 -116 -2489 3211 順達 99 105 3260 威剛 -112 -1472 3227 原相 91 1000 3144 新揚科 -111 -183 3131 弘塑 88 -75 3680 家登 -107 147 4147 中裕 86 -2272 5438 東友 -95 -170 6173 信昌電 86 -87 6612 奈米醫材 -90 -345 3228 金麗科 83 425 3217 優群 -84 663 3324 雙鴻 78 -1074 4161 聿新科 -82 0 3218 大學光 76 -364 5223 安力-KY -77 -131 3152 璟德 76 76 3191 和進 -71 -713 6104 創惟 76 21 6274 台燿 -71 -199 4973 廣穎 63 -40 6180 橘子 -70 -564 4105 東洋 58 369 4430 耀億 -67 -191 1795 美時 57 639 6523 達爾膚 -66 19 6121 新普 57 730 1565 精華 -62 -364 5530 龍巖 54 265 5483 中美晶 -62 -3074 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股