◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月28日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 58368 0 00677U 富邦VIX -21717 0 2409 友達 12578 23992 2891 中信金 -4237 7825 00637L 元大滬深300正2 10678 0 3037 欣興 -2195 -3180 2337 旺宏 3971 33895 2883 開發金 -1661 -17675 00633L 富邦上証正2 2115 0 00850 元大臺灣ESG永續 -1411 4485 2313 華通 1589 12228 8150 南茂 -1227 2303 2308 台達電 1568 1726 00752 中信中國50 -929 3803 2317 鴻海 1427 44615 00707R 元大S&P日圓反1 -877 0 00655L 國泰中國A50正2 1350 0 00672L 元大S&P原油正2 -841 0 6116 彩晶 1262 -3823 3576 聯合再生 -828 -1934 3189 景碩 1056 2834 1312 國喬 -810 -3077 2890 永豐金 946 8919 2812 台中銀 -790 -5403 2002 中鋼 940 4535 2448 晶電 -789 -5847 2344 華邦電 875 390 2412 中華電 -745 -521 00692 富邦公司治理 839 22256 2884 玉山金 -727 -10372 2408 南亞科 801 -538 4968 立積 -691 -1823 2882 國泰金 777 -1122 3034 聯詠 -642 2019 2330 台積電 770 -4499 2881 富邦金 -615 -6395 9105 泰金寶-DR 754 2212 6278 台表科 -597 -3428 6005 群益證 727 3784 2504 國產 -593 -2625 3481 群創 712 10251 2367 燿華 -566 37 2324 仁寶 580 -3712 00673R 元大S&P原油反1 -560 0 5607 遠雄港 577 1384 00636 國泰中國A50 -556 -2311 2885 元大金 573 5549 2888 新光金 -525 -7341 2456 奇力新 563 1869 3044 健鼎 -516 203 00861 元大全球未來通訊 550 144444 3682 亞太電 -490 -6342 2892 第一金 503 3753 2610 華航 -486 -10360 1303 南亞 466 2328 3231 緯創 -481 13042 4938 和碩 460 17777 2301 光寶科 -436 -1029 2329 華泰 453 -1408 00638R 元大滬深300反1 -434 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股