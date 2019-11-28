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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月28日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          58368         0    00677U 富邦VIX               -21717         0  
2409   友達                   12578     23992    2891   中信金                 -4237      7825  
00637L 元大滬深300正2         10678         0    3037   欣興                   -2195     -3180  
2337   旺宏                    3971     33895    2883   開發金                 -1661    -17675  
00633L 富邦上証正2             2115         0    00850  元大臺灣ESG永續        -1411      4485  
2313   華通                    1589     12228    8150   南茂                   -1227      2303  
2308   台達電                  1568      1726    00752  中信中國50              -929      3803  
2317   鴻海                    1427     44615    00707R 元大S&P日圓反1          -877         0  
00655L 國泰中國A50正2          1350         0    00672L 元大S&P原油正2          -841         0  
6116   彩晶                    1262     -3823    3576   聯合再生                -828     -1934  
3189   景碩                    1056      2834    1312   國喬                    -810     -3077  
2890   永豐金                   946      8919    2812   台中銀                  -790     -5403  
2002   中鋼                     940      4535    2448   晶電                    -789     -5847  
2344   華邦電                   875       390    2412   中華電                  -745      -521  
00692  富邦公司治理             839     22256    2884   玉山金                  -727    -10372  
2408   南亞科                   801      -538    4968   立積                    -691     -1823  
2882   國泰金                   777     -1122    3034   聯詠                    -642      2019  
2330   台積電                   770     -4499    2881   富邦金                  -615     -6395  
9105   泰金寶-DR                754      2212    6278   台表科                  -597     -3428  
6005   群益證                   727      3784    2504   國產                    -593     -2625  
3481   群創                     712     10251    2367   燿華                    -566        37  
2324   仁寶                     580     -3712    00673R 元大S&P原油反1          -560         0  
5607   遠雄港                   577      1384    00636  國泰中國A50             -556     -2311  
2885   元大金                   573      5549    2888   新光金                  -525     -7341  
2456   奇力新                   563      1869    3044   健鼎                    -516       203  
00861  元大全球未來通訊         550    144444    3682   亞太電                  -490     -6342  
2892   第一金                   503      3753    2610   華航                    -486    -10360  
1303   南亞                     466      2328    3231   緯創                    -481     13042  
4938   和碩                     460     17777    2301   光寶科                  -436     -1029  
2329   華泰                     453     -1408    00638R 元大滬深300反1          -434         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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