永豐金控獲「台灣企業永續獎」六大獎項肯定。

由台灣永續能源研究基金會舉辦的「2019 台灣企業永續獎」28 日舉行頒獎典禮，永豐金控囊括「企業永續報告類 - 英文報告書金獎」、「企業永續報告類 - 中文報告書銀獎」、「綜合績效獎 - 台灣永續企業績優獎」、「單項績效獎 - 性別平等獎」、以及兩座「單項績效獎 - 社會共融獎」共六大獎項。

永豐金控於 2017 年啟動永續治理精進改革，請第三方公正機構 - 資誠企業管理顧問公司，對包括公司治理在內的六大面向進行全面性體檢與精進，並於 2018 年設置永續發展委員會，完成永續發展藍圖及短中長期工作計畫，於日常營運中積極推進各項永續工作，本次獲台灣永續能源基金會頒發六大獎項，顯示永豐金在實踐永續經營及企業社會責任的績效獲得外界認同。

永豐金董事長翁文祺表示，永豐金秉持「以金融成就美好生活」的企業願景，致力將金融核心能力轉化為推進企業社會責任的資源，落實對這片土地與人文的關懷，並且努力增進員工、客戶、及股東共享的長期價值。單項績效獎方面，「性別平等獎」的獲獎，顯示永豐金重視員工福祉與兩性平權，打造友善職場環境，讓同仁都能兼顧家庭與工作的努力獲得肯定。

而永豐金在社會參與方面，除了集團的投入，也會與志同道合的公益與社福團體合作，共同努力，推動各式節能減碳措施、積極發展綠色金融，今年更號召同仁、眷屬及民眾共同響應台灣環境資訊協會發起的百萬綠行動，從日常生活中身體力行對環境的愛護；本著對食安健康的關心，攜手中興大學打造國家級食品安全檢測中心，並深耕食農生態圈，成功協助傳統農漁批發市場數位轉型，提供安全、便捷的交易場域，這不僅是金融創新，亦是對普惠金融精神的實踐。長期與陽光基金會合作，從陪伴八仙塵爆傷友復原、職涯諮詢，到倡導臉部平權，進而推廣翻轉老化，善盡社會企業之職責。這次獲得三個單項績效獎，對永豐金是極大的鼓勵及肯定。

截至今年，永豐金已連續四年獲得企業永續報告類獎項，而英文報告書更是首次參選即獲得金獎的殊榮，足證永豐金控致力提升永續資訊揭露的成效卓著。今年也是永豐金首度獲頒台灣永續企業績優獎項，是繼 2018 年底獲選納入「台灣永續指數」成分股後，對於公司整體永續治理績效的再次肯定。