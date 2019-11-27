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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     元大美債7-10          勝昱              新昕纖   合世                
易威     大略-KY  富邦中國政策債          健信              韋僑     杏昌                
天良              元大美債1-3          聯光通            久陽     進階                
南璋              群益15年IG科技債          前鼎              東林     強生                
勝昱              群益10年IG金融債          和進              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            國泰5Y+新興債          類比科            友銓     東生華              
飛寶企業          國泰1-5Y高收債          金利              倉和     其祥-KY             
精確              富邦全球高收債          倉和              三圓     德麥                
宏易              國泰中國政金債5+          九暘              雙喜     世坤                
唐鋒              富邦中政債0-1          英格爾            力泰     新昕纖              
聯光通            FH中國政策債          信紘科            理銘     世德                
通訊-KY           凱基中國債3-10                            亞都     精湛                
榮群              凱基新興債10+                            老爺知   泰茂                
新零售            凱基科技債10+                            東凌-KY  精確                
力新              群益AAA-AA公司債                            邁達康   崇友                
恩得利            群益15年EM主權債                            綠河-KY  永彰                
李洲              FH能源債                            欣泰     方土霖              
凱柏實業          FH製藥債                                     至興                
元炬              FH新興企業債                                     大詠城              
及成              群益中國政金債                                     萬在                
和進              FH20年美債                                     健椿                
耀勝              FH中國信用債                                     大恭                
倚強股份          中信優先金融債                                     永純                
錦明              凱基AAA至A公司債                                     泓瀚                
鑫創              凱基金融債20+                                     雙邦                
宇環              凱基美債25+                                     安瑞-KY             
廣寰科            國泰A級金融債                                     康聯訊              
點晶              富邦中國投等債                                     台聯電              
斐成              富邦金融投等債                                     韋僑                
泰谷              元大10年IG銀行債                                     唐榮                
益通              元大10年IG醫療債                                     晉椿                
振維              FH公司債A3                                     久陽                
迎輝              FH次順位IG金融債                                     強新                
重鵬              FH美元信用債1-5Y                                     松和                
研勤              群益A級公司債                                     新零售              
欣厚-KY           群益AAA-A醫療債                                     尼克森              
兆遠              中信美國公債20年                                     力新                
寶得利            中信中國債7-10                                     謚源                
太欣              中信中國美元IG債                                     李洲                
系統電            B新光美債1-3                                     凱柏實業            
天剛              B新光美債20+                                     港建                
世紀              第一金美債20+                                     新洲                
華容              第一金金融債 10+                                     耀勝                
建榮              第一金科技債 10+                                     倚強股份            
立衛              永豐10年A公司債                                     至寶電              
天揚              永豐15年金融債                                     鑫創                
鈺創              永豐7-10年中國債                                     宇環                
佳總              凱基醫療保健債                                     廣寰科              
合正              凱基IG精選15+                                     點晶                
金利              凱基AAA-AA公司債                                     佳穎                
寶聯通            台新美元銀行債                                     雙鴻                
凱鈺              台新中國政策債                                     幸康                
德宏              新光15年IG金融債                                     泰谷                
松普              富邦新興投等債                                     力致                
合邦              富邦歐洲銀行債                                     矽瑪                
亞矽              中信新興亞洲債                                     迎輝                
萬旭              中信EM主權債0-5                                     重鵬                
久正              統一美債10年Aa-A                                     盈正                
上揚              富邦全球保險債                                     元創精密            
全譜              富邦全球能源債                                     營邦                
易通展            永豐1-3年美公債                                     數字                
茂迪              永豐20年美公債                                     立衛                
元隆              永豐美國500大                                     天揚                
沛亨              群益0-1年美債                                     合正                
凱碩              群益1-5年IG債                                     合邦                
全達              中信投資級公司債                                     訊達                
福華              中信全球電信債                                     亞通                
保銳              中信美國公債0-1                                     上揚                
越峰              新光A-BBB電信債                                     元隆                
商丞              合世                                         神盾                
英格爾            易威                                         倉和                
士開              天良                                         勁豐                
昇益              強生                                         光菱                
志嘉              南璋                                         星雲                
富裔              勝昱                                         宏捷科              
燦星旅            萬國通                                       正淩                
富驛-KY           飛寶企業                                     三圓                
易飛網            精確                                         力泰                
劍湖山            宏易                                         理銘                
德記              唐鋒                                         富裔                
泰偉              聯光通                                       漢來美食            
華義              通訊-KY                                      富驛-KY             
昇華              榮群                                         易飛網              
得利影            新零售                                       亞都                
鼎創達            力新                                         老爺知              
台境              恩得利                                       滿心                
愛地雅            李洲                                         東凌-KY             
邦泰              凱柏實業                                     紅馬-KY             
                  元炬                                         全家                
                  及成                                         關中                
                  和進                                         大展證              
                  耀勝                                         誠品生活            
                  倚強股份                                     泰偉                
                  錦明                                         華義                
                  鑫創                                         昇華                
                  宇環                                         得利影              
                  廣寰科                                       隆中                
                  點晶                                         時報                
                  斐成                                         旭然                
                  泰谷                                         鼎創達              
                  益通                                         信紘科              
                  振維                                         益張                
                  迎輝                                         捷必勝-KY            
                  重鵬                                         紅木-KY             
                  研勤                                         綠電                
                  欣厚-KY                                      霹靂                
                  兆遠                                         花王                
                  寶得利                                       欣雄                
                  太欣                                         欣泰                
                  系統電                                       富堡                
                  天剛                                         大汽電              
                  世紀                                         合騏                
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  松普                                                             
                  合邦                                                             
                  亞矽                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  福華                                                             
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                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富旺                                                             
                  富裔                                                             
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