◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 勝昱 新昕纖 合世 易威 大略-KY 富邦中國政策債 健信 韋僑 杏昌 天良 元大美債1-3 聯光通 久陽 進階 南璋 群益15年IG科技債 前鼎 東林 強生 勝昱 群益10年IG金融債 和進 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰5Y+新興債 類比科 友銓 東生華 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 金利 倉和 其祥-KY 精確 富邦全球高收債 倉和 三圓 德麥 宏易 國泰中國政金債5+ 九暘 雙喜 世坤 唐鋒 富邦中政債0-1 英格爾 力泰 新昕纖 聯光通 FH中國政策債 信紘科 理銘 世德 通訊-KY 凱基中國債3-10 亞都 精湛 榮群 凱基新興債10+ 老爺知 泰茂 新零售 凱基科技債10+ 東凌-KY 精確 力新 群益AAA-AA公司債 邁達康 崇友 恩得利 群益15年EM主權債 綠河-KY 永彰 李洲 FH能源債 欣泰 方土霖 凱柏實業 FH製藥債 至興 元炬 FH新興企業債 大詠城 及成 群益中國政金債 萬在 和進 FH20年美債 健椿 耀勝 FH中國信用債 大恭 倚強股份 中信優先金融債 永純 錦明 凱基AAA至A公司債 泓瀚 鑫創 凱基金融債20+ 雙邦 宇環 凱基美債25+ 安瑞-KY 廣寰科 國泰A級金融債 康聯訊 點晶 富邦中國投等債 台聯電 斐成 富邦金融投等債 韋僑 泰谷 元大10年IG銀行債 唐榮 益通 元大10年IG醫療債 晉椿 振維 FH公司債A3 久陽 迎輝 FH次順位IG金融債 強新 重鵬 FH美元信用債1-5Y 松和 研勤 群益A級公司債 新零售 欣厚-KY 群益AAA-A醫療債 尼克森 兆遠 中信美國公債20年 力新 寶得利 中信中國債7-10 謚源 太欣 中信中國美元IG債 李洲 系統電 B新光美債1-3 凱柏實業 天剛 B新光美債20+ 港建 世紀 第一金美債20+ 新洲 華容 第一金金融債 10+ 耀勝 建榮 第一金科技債 10+ 倚強股份 立衛 永豐10年A公司債 至寶電 天揚 永豐15年金融債 鑫創 鈺創 永豐7-10年中國債 宇環 佳總 凱基醫療保健債 廣寰科 合正 凱基IG精選15+ 點晶 金利 凱基AAA-AA公司債 佳穎 寶聯通 台新美元銀行債 雙鴻 凱鈺 台新中國政策債 幸康 德宏 新光15年IG金融債 泰谷 松普 富邦新興投等債 力致 合邦 富邦歐洲銀行債 矽瑪 亞矽 中信新興亞洲債 迎輝 萬旭 中信EM主權債0-5 重鵬 久正 統一美債10年Aa-A 盈正 上揚 富邦全球保險債 元創精密 全譜 富邦全球能源債 營邦 易通展 永豐1-3年美公債 數字 茂迪 永豐20年美公債 立衛 元隆 永豐美國500大 天揚 沛亨 群益0-1年美債 合正 凱碩 群益1-5年IG債 合邦 全達 中信投資級公司債 訊達 福華 中信全球電信債 亞通 保銳 中信美國公債0-1 上揚 越峰 新光A-BBB電信債 元隆 商丞 合世 神盾 英格爾 易威 倉和 士開 天良 勁豐 昇益 強生 光菱 志嘉 南璋 星雲 富裔 勝昱 宏捷科 燦星旅 萬國通 正淩 富驛-KY 飛寶企業 三圓 易飛網 精確 力泰 劍湖山 宏易 理銘 德記 唐鋒 富裔 泰偉 聯光通 漢來美食 華義 通訊-KY 富驛-KY 昇華 榮群 易飛網 得利影 新零售 亞都 鼎創達 力新 老爺知 台境 恩得利 滿心 愛地雅 李洲 東凌-KY 邦泰 凱柏實業 紅馬-KY 元炬 全家 及成 關中 和進 大展證 耀勝 誠品生活 倚強股份 泰偉 錦明 華義 鑫創 昇華 宇環 得利影 廣寰科 隆中 點晶 時報 斐成 旭然 泰谷 鼎創達 益通 信紘科 振維 益張 迎輝 捷必勝-KY 重鵬 紅木-KY 研勤 綠電 欣厚-KY 霹靂 兆遠 花王 寶得利 欣雄 太欣 欣泰 系統電 富堡 天剛 大汽電 世紀 合騏 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 松普 合邦 亞矽 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 凱碩 全達 福華 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富旺 富裔 燦星旅 富驛-KY 易飛網 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰