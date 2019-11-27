◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 富邦發達 元大滬深300正2 元大台商50 佳和 昶和 天仁 元大台灣50 富邦金融 富邦NASDAQ反1 富邦摩台 本盟 大統新創 興泰 元大台灣50正2 FH香港 樂士 富邦發達 首利 本盟 宏亞 文曄 元大S&P黃金正2 富邦金融 華通 銘旺科 地球 達欣工 大飲 永豐臺灣加權 楠梓電 旭隼 恆大 宏洲 富邦日本 藍天 遠雄來 新紡 東華 FH香港 銘旺科 統領 偉全 大魯閣 國泰日經225 晶電 威宏-KY 聚隆 立益 元大日經225 揚智 泰昇-KY 昶和 佳和 元大美元指數 京鼎 大統新創 聯發 兆豐藍籌30反1 健策 江申 昶和 國泰股利精選30 世芯-KY 亞崴 本盟 元大S&P日圓反1 新至陞 程泰 正道 富邦歐洲 亞太電 百達-KY 瑞利 群益道瓊美國地產 太極 榮星 正峰新 國泰RMB短期報酬 臻鼎-KY 台硝 億泰 富邦臺灣中小 立積 元禎 懷特 新光內需收益 訊連 永記 信昌化 FH美國金融股 捷泰 毛寶 士紙 新光中國政金綠債 定穎 展宇 燁興 新光投等債15+ 台表科 三福化 千興 新光ICE美國權值 矽力-KY 高興昌 威致 新光Shiller CAPE 國產 東明-KY 華豐 大飲 杜康-DR 鑫永銓 首利 宏洲 慶豐富 六暉-KY 麗正 東華 潤泰材 隴華 東訊 大魯閣 鈺齊-KY 翔耀 錸德 立益 立萬利 倫飛 佳和 聯德 虹光 聯發 泰碩 威盛 昶和 玉晶光 浩鑫 本盟 安馳 隴華 正道 世芯-KY 銘旺科 瑞利 穎漢 統懋 正峰新 立積 翔耀 億泰 迎廣 太空梭 懷特 全國電 兆勁 信昌化 愛山林 麗臺 士紙 皇昌 吉祥全 燁興 遠雄來 東貝 千興 夏都 今皓 威致 寒舍 憶聲 華豐 欣欣 科風 首利 統領 力特 麗正 客思達-KY 喬鼎 東訊 日成-KY 正達 錸德 格威傳媒 晟鈦 倫飛 神州-DR 聯德 虹光 友佳-DR 同泰 威盛 欣天然 新世紀 浩鑫 新海 誠研 隴華 秋雨 誠創 銘旺科 欣高 嘉威 統懋 jpp-KY 聯合再生 翔耀 台數科 力銘 太空梭 必應 亞太電 兆勁 科定 達能 麗臺 三能-KY 太極 吉祥全 基勝-KY 誠美材 東貝 政伸 慧友 今皓 吉源-KY 悠克 憶聲 友勁 科風 百一 力特 捷泰 喬鼎 天瀚 正達 迅杰 晟鈦 華上 聯德 光麗-KY 同泰 元晶 新世紀 華冠 誠研 裕豐 誠創 寶徠 嘉威 皇昌 聯合再生 陽明 力銘 六福 亞太電 新天地 達能 康師傅-DR 太極 聖馬丁-DR 誠美材 神州-DR 慧友 同方友友-DR 悠克 晨訊科-DR 友勁 友佳-DR 百一 中福 捷泰 雷虎 天瀚 欣巴巴 迅杰 中視 全國電 秋雨 華上 新利虹 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 新天地 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 中福 一零四 雷虎 欣巴巴 新海 中視 秋雨 岱宇 新利虹