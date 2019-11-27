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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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富邦發達 元大滬深300正2 元大台商50          佳和              昶和     天仁     元大台灣50   
富邦金融 富邦NASDAQ反1 富邦摩台          本盟              大統新創 興泰     元大台灣50正2   
FH香港   樂士     富邦發達          首利              本盟     宏亞     文曄       
元大S&P黃金正2          富邦金融          華通              銘旺科   地球     達欣工     
大飲              永豐臺灣加權          楠梓電            旭隼     恆大                
宏洲              富邦日本          藍天              遠雄來   新紡                
東華              FH香港            銘旺科            統領     偉全                
大魯閣            國泰日經225          晶電              威宏-KY  聚隆                
立益              元大日經225          揚智              泰昇-KY  昶和                
佳和              元大美元指數          京鼎                       大統新創            
聯發              兆豐藍籌30反1          健策                       江申                
昶和              國泰股利精選30          世芯-KY                    亞崴                
本盟              元大S&P日圓反1          新至陞                     程泰                
正道              富邦歐洲          亞太電                     百達-KY             
瑞利              群益道瓊美國地產          太極                       榮星                
正峰新            國泰RMB短期報酬          臻鼎-KY                    台硝                
億泰              富邦臺灣中小          立積                       元禎                
懷特              新光內需收益          訊連                       永記                
信昌化            FH美國金融股          捷泰                       毛寶                
士紙              新光中國政金綠債          定穎                       展宇                
燁興              新光投等債15+          台表科                     三福化              
千興              新光ICE美國權值          矽力-KY                    高興昌              
威致              新光Shiller CAPE          國產                       東明-KY             
華豐              大飲              杜康-DR                    鑫永銓              
首利              宏洲              慶豐富                     六暉-KY             
麗正              東華              潤泰材                     隴華                
東訊              大魯閣            鈺齊-KY                    翔耀                
錸德              立益                                         立萬利              
倫飛              佳和                                         聯德                
虹光              聯發                                         泰碩                
威盛              昶和                                         玉晶光              
浩鑫              本盟                                         安馳                
隴華              正道                                         世芯-KY             
銘旺科            瑞利                                         穎漢                
統懋              正峰新                                       立積                
翔耀              億泰                                         迎廣                
太空梭            懷特                                         全國電              
兆勁              信昌化                                       愛山林              
麗臺              士紙                                         皇昌                
吉祥全            燁興                                         遠雄來              
東貝              千興                                         夏都                
今皓              威致                                         寒舍                
憶聲              華豐                                         欣欣                
科風              首利                                         統領                
力特              麗正                                         客思達-KY            
喬鼎              東訊                                         日成-KY             
正達              錸德                                         格威傳媒            
晟鈦              倫飛                                         神州-DR             
聯德              虹光                                         友佳-DR             
同泰              威盛                                         欣天然              
新世紀            浩鑫                                         新海                
誠研              隴華                                         秋雨                
誠創              銘旺科                                       欣高                
嘉威              統懋                                         jpp-KY              
聯合再生          翔耀                                         台數科              
力銘              太空梭                                       必應                
亞太電            兆勁                                         科定                
達能              麗臺                                         三能-KY             
太極              吉祥全                                       基勝-KY             
誠美材            東貝                                         政伸                
慧友              今皓                                         吉源-KY             
悠克              憶聲                                                             
友勁              科風                                                             
百一              力特                                                             
捷泰              喬鼎                                                             
天瀚              正達                                                             
迅杰              晟鈦                                                             
華上              聯德                                                             
光麗-KY           同泰                                                             
元晶              新世紀                                                           
華冠              誠研                                                             
裕豐              誠創                                                             
寶徠              嘉威                                                             
皇昌              聯合再生                                                         
陽明              力銘                                                             
六福              亞太電                                                           
新天地            達能                                                             
康師傅-DR          太極                                                             
聖馬丁-DR          誠美材                                                           
神州-DR           慧友                                                             
同方友友-DR          悠克                                                             
晨訊科-DR          友勁                                                             
友佳-DR           百一                                                             
中福              捷泰                                                             
雷虎              天瀚                                                             
欣巴巴            迅杰                                                             
中視              全國電                                                           
秋雨              華上                                                             
新利虹            光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  新天地                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  欣巴巴                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  岱宇                                                             
                  新利虹

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