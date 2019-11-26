英特爾5G數據晶片重心轉向PC 將與聯發科合作

據報導，英特爾 (INTC-US) 計畫與聯發科 (2454-TW) 合作，共同發展 5G 領域。聯發科和英特爾表示，美國最大的兩家電腦製造商惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 將率先使用這種晶片解決方案，首批產品預計於 2021 年年初推出。

調研機構 Gartner 表示，2019 年全球個人電腦市場將下滑 1.5%。支援 5G 的筆記型電腦預計將在未來一兩年內於市場發布，而其也有望成為持續下滑的 PC 市場的新成長引擎。數據晶片決定了數據傳輸的速度，意味著其將成為 5G 無線通訊的重要組成。

聯發科總經理陳冠州表示：「我們與英特爾合作開發用於 PC 的 5G 數據晶片，能促使家庭和行動平台訪問及使用 5G 技術。」

英特爾在 PC 中央處理器領域一直佔據著市場主導地位，然而近期該公司的市佔率已輸給其競爭對手 AMD(AMD-US)。

英特爾在 5G 調數據晶片開發方面也遭受挫折，該公司在 7 月以 10 億美元的價格將其數據晶片部門出售給蘋果 (AAPL-US)。

據《日經亞洲評論》報導，英特爾先前與中國紫光集團旗下的半導體公司展訊，在 5G 數據晶片的共享合作夥伴關係也於 2019 年初結束。

聯發科、高通和海思半導體是目前少數能夠開發 5G 數據晶片的公司。展訊也表示其將在 2020 年下半年生產 5G 晶片。另外，蘋果也有望在收購英特爾團隊後開發自身的 5G 晶片組。

資策會估計，至 2020 年，全球 5G 手機的產量將達到 2.6 億部，且將有越來越多的筆記型電腦將支援 5G 連接。

此外，聯發科技也已為 5G 開發制定了​​時間表。其首個 5G 集成晶片組 2019 年底完成，配備有此類晶片的智慧型手機預計將在 2020 年第一季盡速推出。