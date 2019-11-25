◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 福懋油 董事 茂生農經 500,000 248,703 一般交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 信驊 董事 Avago Technologie 2,022,000 2,022,000 轉讓私募股票 Avago Technologie 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 冠星-KY 大股東 林錦茂 2,885,000 315,000 雙子星 董事 宏哲興業 博康開發 11,904 11,904 雙子星 董事 凱昌開發 博康開發 37,487,345 37,487,345