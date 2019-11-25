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◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     目前持股 轉讓股數  方式     受讓人
福懋油   董事       茂生農經  500,000  248,703  一般交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名               目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
信驊     董事       Avago Technologie 2,022,000 2,022,000 轉讓私募股票 Avago Technologie

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分 姓名     受讓人     目前持股   轉讓持股
冠星-KY  大股東     林錦茂             2,885,000    315,000
雙子星   董事       宏哲興業 博康開發     11,904     11,904
雙子星   董事       凱昌開發 博康開發 37,487,345 37,487,345

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