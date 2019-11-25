台北‧11月25日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1806013 4488149 40.24 0061 元大寶滬深 208484 310616 67.12 2885 元大金 145152 11670611 1.24 2883 開發金 130410 14965982 0.87 006205 富邦上証 125369 324241 38.67 006206 元大上證50 110639 98778 112.01 00739 元大MSCI A股 94244 124988 75.40 2823 中壽 93314 4463582 2.09 3045 台灣大 80759 3467953 2.33 6116 彩晶 71195 3133933 2.27 006207 FH滬深 66014 84892 77.76 00639 富邦深100 63878 226903 28.15 2610 華航 60464 5420984 1.12 1312 國喬 57467 906620 6.34 2881 富邦金 46947 10233603 0.46 2017 官田鋼 45012 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2882 國泰金 36887 13169210 0.28 01002T 土銀國泰R1 36025 1393000 2.59 2891 中信金 35265 19496989 0.18 2324 仁寶 34928 4407146 0.79 0055 元大MSCI金融 34442 36154 95.26 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 2337 旺宏 33204 1840013 1.80 1101 台泥 32422 5465619 0.59 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 3231 緯創 31272 2840612 1.10 1102 亞泥 31099 3361447 0.93 2323 中環 29753 1158881 2.57 00713 元大台灣高息低波 28894 108012 26.75
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
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