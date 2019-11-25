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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧11月25日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1806013   4488149    40.24  
0061   元大寶滬深          208484    310616    67.12  
2885   元大金              145152  11670611     1.24  
2883   開發金              130410  14965982     0.87  
006205 富邦上証            125369    324241    38.67  
006206 元大上證50          110639     98778   112.01  
00739  元大MSCI A股         94244    124988    75.40  
2823   中壽                 93314   4463582     2.09  
3045   台灣大               80759   3467953     2.33  
6116   彩晶                 71195   3133933     2.27  
006207 FH滬深               66014     84892    77.76  
00639  富邦深100            63878    226903    28.15  
2610   華航                 60464   5420984     1.12  
1312   國喬                 57467    906620     6.34  
2881   富邦金               46947  10233603     0.46  
2017   官田鋼               45012    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2882   國泰金               36887  13169210     0.28  
01002T 土銀國泰R1           36025   1393000     2.59  
2891   中信金               35265  19496989     0.18  
2324   仁寶                 34928   4407146     0.79  
0055   元大MSCI金融         34442     36154    95.26  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
2337   旺宏                 33204   1840013     1.80  
1101   台泥                 32422   5465619     0.59  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
3231   緯創                 31272   2840612     1.10  
1102   亞泥                 31099   3361447     0.93  
2323   中環                 29753   1158881     2.57  
00713  元大台灣高息低波     28894    108012    26.75

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