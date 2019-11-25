【群益金鼎證券】群益權證週報-台股保守中等待新方向

撰文 \ 群益金鼎證券 衍生性商品部

延續第二週整理盤 生技補位成焦點

台積電 ADR 上攻乏力、費城半導體在月線下方調整，星期五 (11/22) 台股週線雖然收紅上漲，但基本上延續偏整理的盤勢。上市櫃生技族群表現最為搶眼，多方找尋新亮點維繫，水泥、油電燃氣等相對為佳，進一步顯示大盤高位整理態勢。電子族群中，上市電腦週邊設備、上市 / 櫃其他電子及上櫃光電表現相對強勢，旺宏 (2337-TW)、華邦電(2344-TW) 等 IC 製造類股出現上漲，半導體與光電因次產業比重差異，上市、櫃表現差異大。

權證發行標的中，以閎康 (3587-TW)、台表科(6278-TW)、網龍(3083-TW)、大學光(3218-TW)、聯詠(3034-TW)、優群(3217-TW)、旺宏、精華(1565-TW)、勝麗(6238-TW)、旭富(4119-TW)、致茂(2360-TW)、宇峻(3546-TW)、宜鼎(5289-TW)、金可 - KY(8406-TW) 與技嘉(2376-TW) 等股價表現為佳，其他如華邦電、保瑞 (6472-TW)、美律(2439-TW) 與新普 (6121-TW) 等亦有約 5% 以上的週漲幅。

市場熱點難搭配 權證量縮 部位變動少

權證市場日均量進一步降至 23.61 億，三大標的中，台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 的成交金額逆勢提升，市占逾 1% 的標的上升至 20 檔，有集中化趨勢。旺宏、台表科、貿聯 - KY(3665-TW)、樺漢 (6414-TW)、嘉澤(3533-TW)、雙鴻(3324-TW) 與台郡 (6269-TW) 成交市占相對提升。總體權證市場認購方加碼 5.4 萬張，權利金反減持千萬，認售方小加碼 1.6 萬張，權利金增持 800 萬，合計市場看空交易近 1,900 萬，權利金變動不到 200 萬。在週四 (11/21) 的拉回過程中，市場雖然加碼積極，使流通在外張數達 507 萬張，但權證整體成交條件偏價外(單價低)，市值無法有效拉升，週轉率也偏低遠不到 6 成。

投資人多空部分，聯發科、大立光 (3008-TW)、台表科、矽力 - KY(6415-TW) 的投資人看多金額逾 2,000 萬，聯詠、力成 (6239-TW)、宏捷科(8086-TW) 超過 1,600 萬，鴻海 (2317-TW)、智易(3596-TW)、大江(8436-TW) 與華通 (2313-TW) 達千萬水準，嘉澤、國巨 (2327-TW)、大學光、玉晶光(3406-TW) 與上銀 (2049-TW) 在 700 萬以上；看空標的加權指數與貿聯 - KY 在 1,500 萬以上，康控 - KY(4943-TW)、原相 (3227-TW)、樺漢、欣興(3037-TW)、GIS-KY(6456-TW)、旺宏、信驊(5274-TW)、緯創(3231-TW)、華固(2548-TW)、景碩(3189-TW) 與同欣電 (6271-TW) 達千萬水準。從各別標的認購加減碼觀察，原則上與多空方向一致，認售以南亞科 (2408-TW) 加碼近千萬，可成 (2474-TW) 逾 700 萬最多。

ETF - 富邦 VIX 融資大減 溢價修正 但仍偏貴

本週富邦 VIX(00677U-TW) 融資大舉減碼 16 萬張、溢價大幅收斂，但至週五止仍維持 51 萬張以上的融資與 13% 的溢價。我們先前曾多次示警富邦 VIX 這檔 ETF 的價格合理性，關於 ETF 本身資產池與其他規範面的問題，投資人可直接參考近期新聞。近期價格修正後，我們仍需提醒三個交易層面的問題，第一、融資減碼的同時、自營商買超增加、融券部位也減少，相關訊息最多反應基於溢價的套利部位或券源需求的下降，而非自營商認為富邦 VIX 是管理市場波動風險的工具。第二、即便 ETF 價格大跌，但仍維持高溢價，交易的投機性質太強，無實質支撐價位的確信。第三、對於以期貨為主要資產的 ETF，其為交易工具的特質明顯，並不適宜作為投資工具，特別在連結期貨本身存在正價差的情況下，價格結構不利期貨多方的長期持倉。

週五 (11/22) 美元指數向上突破了 50MA，是上週較少見的明確走勢，但檢視主要市場互動性，美股下測短期多空分界 12MA，符合技術面調整需求，但市場方向性仍待定。同樣的，油、金與債券都沒有新價格動能的產生，一如中美間的貿易戰持續在口頭的攻防一般，結果仍未確定。股市或有疑問者認為，在高價區若持續存在不確定性，是否會對多方形成壓力? 然截至目前為止，這樣的觀點並沒有價格走勢的支撐，因而即便市場投資人需要買入波動度部位，直接利用權證與選擇權買方策略的交易仍然對比富邦 VIX 存在相對價值的優勢。

市場若有新趨動點 宜跟不宜守

本週另外一個有趣的市場在美債與貨幣利率關係，不同於先前的殖利率曲線倒掛與負的養券利差，本週殖利率向下修正的過程中，正的養券利差仍基本維持，曲線型態沒有明顯的調整，市場顯然只存在合理預期，而無過度期待。展望下週，現貨市場的方向性對於是否有效帶動權證交投回升是主要參考，觀察蘋果與費半走勢之餘，外資與台幣的動向也需納入考量，若市場出現新趨動點，不宜先逆勢防守，反應思考追價跟隨。