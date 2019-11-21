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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧11月21日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
01004T 土銀富邦R2            1152      1200      96.00  
1440   南紡                  1169      1514      77.21  
00713  元大台灣高息低波       812      1081      75.12  
3045   台灣大                1505      2139      70.36  
2885   元大金                9281     13359      69.47  
2903   遠百                  1242      1797      69.12  
2801   彰銀                  5332      7790      68.45  
2006   東和鋼鐵               883      1304      67.71  
4904   遠傳                  1753      2667      65.73  
2908   特力                   681      1064      64.00  
2409   友達                 18546     29279      63.34  
1310   台苯                  1598      2526      63.26  
1304   台聚                   678      1073      63.19  
9934   成霖                   788      1264      62.34  
2845   遠東銀                1830      2989      61.22  
3052   夆典                   744      1220      60.98  
3702   大聯大                2896      4768      60.74  
1216   統一                  9390     15460      60.74  
2610   華航                  3296      5496      59.97  
2633   台灣高鐵              2927      4919      59.50  
2201   裕隆                  1123      1895      59.26  
00692  富邦公司治理          4418      7476      59.10  
1104   環泥                   793      1362      58.22  
5519   隆大                  1118      1924      58.11  
1722   台肥                   991      1733      57.18  
4938   和碩                  7285     12783      56.99  
1218   泰山                   801      1414      56.65  
1504   東元                  2722      4844      56.19  
1227   佳格                   588      1048      56.11  
2704   國賓                  1210      2165      55.89  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
01004T 土銀富邦R2           -1200      1200    -100.00  
00688L 國泰20年美債正2      -9427      9536     -98.86  
00680L 元大美債20正2        -9471      9721     -97.43  
1440   南紡                 -1310      1514     -86.53  
1104   環泥                 -1081      1362     -79.37  
2006   東和鋼鐵             -1022      1304     -78.37  
3702   大聯大               -3624      4768     -76.01  
00634R 富邦上証反1           -932      1234     -75.53  
3045   台灣大               -1601      2139     -74.85  
1216   統一                -11541     15460     -74.65  
2823   中壽                 -8271     11226     -73.68  
9934   成霖                  -921      1264     -72.86  
2885   元大金               -9626     13359     -72.06  
2603   長榮                 -5505      7661     -71.86  
1310   台苯                 -1812      2526     -71.73  
2610   華航                 -3884      5496     -70.67  
1714   和桐                 -1102      1569     -70.24  
1434   福懋                  -971      1395     -69.61  
2201   裕隆                 -1316      1895     -69.45  
4904   遠傳                 -1817      2667     -68.13  
3005   神基                 -2513      3691     -68.08  
5880   合庫金               -6732      9965     -67.56  
2903   遠百                 -1191      1797     -66.28  
00642U 元大S&P石油          -2593      3936     -65.88  
3052   夆典                  -799      1220     -65.49  
00638R 元大滬深300反1       -1390      2159     -64.38  
2908   特力                  -681      1064     -64.00  
2605   新興                  -877      1381     -63.50  
2892   第一金               -6401     10136     -63.15  
1304   台聚                  -664      1073     -61.88  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00713  元大台灣高息低波         761      1081        70.40  
00692  富邦公司治理            4399      7476        58.84  
00861  元大全球未來通訊       72515    138709        52.28  
00752  中信中國50              1267      2751        46.06  
006208 富邦台50                 450      1267        35.52  
00673R 元大S&P原油反1          6671     20870        31.96  
0056   元大高股息              3579     11566        30.94  
006205 富邦上証                 461      2042        22.58  
00655L 國泰中國A50正2          2619     11838        22.12  
00717  富邦美國特別股           219      1159        18.90  
00633L 富邦上証正2             2811     19300        14.56  
2317   鴻海                    7083     52753        13.43  
00643  群益深証中小             174      1309        13.29  
2801   彰銀                    1011      7790        12.98  
2101   南港                     187      1540        12.14  
2357   華碩                     239      1978        12.08  
2360   致茂                     316      2784        11.35  
00669R 國泰美國道瓊反1          281      2551        11.02  
3504   揚明光                   116      1092        10.62  
00637L 元大滬深300正2         13675    133152        10.27  
2376   技嘉                     701      7854         8.93  
3533   嘉澤                     147      1651         8.90  
2340   光磊                     150      1760         8.52  
2456   奇力新                   324      3872         8.37  
6282   康舒                     285      3749         7.60  
5434   崇越                     244      3239         7.53  
2368   金像電                  3985     54215         7.35  
4938   和碩                     888     12783         6.95  
1464   得力                     121      1755         6.89  
3038   全台                     179      2619         6.83  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00688L 國泰20年美債正2        -9420      9536       -98.78  
00680L 元大美債20正2          -9463      9721       -97.35  
00664R 國泰臺灣加權反1         -697      1313       -53.08  
00642U 元大S&P石油            -2063      3936       -52.41  
00638R 元大滬深300反1         -1086      2159       -50.30  
00634R 富邦上証反1             -406      1234       -32.90  
2542   興富發                  -456      2109       -21.62  
1104   環泥                    -288      1362       -21.15  
2603   長榮                   -1480      7661       -19.32  
2823   中壽                   -2168     11226       -19.31  
1714   和桐                    -300      1569       -19.12  
3005   神基                    -679      3691       -18.40  
1434   福懋                    -253      1395       -18.14  
2454   聯發科                 -2111     11719       -18.01  
00632R 元大台灣50反1          -7107     40482       -17.56  
2892   第一金                 -1703     10136       -16.80  
5880   合庫金                 -1557      9965       -15.62  
3702   大聯大                  -728      4768       -15.27  
1216   統一                   -2151     15460       -13.91  
2408   南亞科                 -1703     12285       -13.86  
2834   臺企銀                 -2048     15093       -13.57  
2383   台光電                  -684      5069       -13.49  
1326   台化                    -472      3584       -13.17  
2027   大成鋼                  -548      4164       -13.16  
2812   台中銀                  -593      4555       -13.02  
2887   台新金                 -1454     11754       -12.37  
4142   國光生                  -162      1319       -12.28  
2880   華南金                 -1097      9007       -12.18  
2382   廣達                   -1092      9284       -11.76  
00677U 富邦VIX                -8526     74208       -11.49  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。

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