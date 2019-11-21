◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧11月21日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 01004T 土銀富邦R2 1152 1200 96.00 1440 南紡 1169 1514 77.21 00713 元大台灣高息低波 812 1081 75.12 3045 台灣大 1505 2139 70.36 2885 元大金 9281 13359 69.47 2903 遠百 1242 1797 69.12 2801 彰銀 5332 7790 68.45 2006 東和鋼鐵 883 1304 67.71 4904 遠傳 1753 2667 65.73 2908 特力 681 1064 64.00 2409 友達 18546 29279 63.34 1310 台苯 1598 2526 63.26 1304 台聚 678 1073 63.19 9934 成霖 788 1264 62.34 2845 遠東銀 1830 2989 61.22 3052 夆典 744 1220 60.98 3702 大聯大 2896 4768 60.74 1216 統一 9390 15460 60.74 2610 華航 3296 5496 59.97 2633 台灣高鐵 2927 4919 59.50 2201 裕隆 1123 1895 59.26 00692 富邦公司治理 4418 7476 59.10 1104 環泥 793 1362 58.22 5519 隆大 1118 1924 58.11 1722 台肥 991 1733 57.18 4938 和碩 7285 12783 56.99 1218 泰山 801 1414 56.65 1504 東元 2722 4844 56.19 1227 佳格 588 1048 56.11 2704 國賓 1210 2165 55.89 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 01004T 土銀富邦R2 -1200 1200 -100.00 00688L 國泰20年美債正2 -9427 9536 -98.86 00680L 元大美債20正2 -9471 9721 -97.43 1440 南紡 -1310 1514 -86.53 1104 環泥 -1081 1362 -79.37 2006 東和鋼鐵 -1022 1304 -78.37 3702 大聯大 -3624 4768 -76.01 00634R 富邦上証反1 -932 1234 -75.53 3045 台灣大 -1601 2139 -74.85 1216 統一 -11541 15460 -74.65 2823 中壽 -8271 11226 -73.68 9934 成霖 -921 1264 -72.86 2885 元大金 -9626 13359 -72.06 2603 長榮 -5505 7661 -71.86 1310 台苯 -1812 2526 -71.73 2610 華航 -3884 5496 -70.67 1714 和桐 -1102 1569 -70.24 1434 福懋 -971 1395 -69.61 2201 裕隆 -1316 1895 -69.45 4904 遠傳 -1817 2667 -68.13 3005 神基 -2513 3691 -68.08 5880 合庫金 -6732 9965 -67.56 2903 遠百 -1191 1797 -66.28 00642U 元大S&P石油 -2593 3936 -65.88 3052 夆典 -799 1220 -65.49 00638R 元大滬深300反1 -1390 2159 -64.38 2908 特力 -681 1064 -64.00 2605 新興 -877 1381 -63.50 2892 第一金 -6401 10136 -63.15 1304 台聚 -664 1073 -61.88 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00713 元大台灣高息低波 761 1081 70.40 00692 富邦公司治理 4399 7476 58.84 00861 元大全球未來通訊 72515 138709 52.28 00752 中信中國50 1267 2751 46.06 006208 富邦台50 450 1267 35.52 00673R 元大S&P原油反1 6671 20870 31.96 0056 元大高股息 3579 11566 30.94 006205 富邦上証 461 2042 22.58 00655L 國泰中國A50正2 2619 11838 22.12 00717 富邦美國特別股 219 1159 18.90 00633L 富邦上証正2 2811 19300 14.56 2317 鴻海 7083 52753 13.43 00643 群益深証中小 174 1309 13.29 2801 彰銀 1011 7790 12.98 2101 南港 187 1540 12.14 2357 華碩 239 1978 12.08 2360 致茂 316 2784 11.35 00669R 國泰美國道瓊反1 281 2551 11.02 3504 揚明光 116 1092 10.62 00637L 元大滬深300正2 13675 133152 10.27 2376 技嘉 701 7854 8.93 3533 嘉澤 147 1651 8.90 2340 光磊 150 1760 8.52 2456 奇力新 324 3872 8.37 6282 康舒 285 3749 7.60 5434 崇越 244 3239 7.53 2368 金像電 3985 54215 7.35 4938 和碩 888 12783 6.95 1464 得力 121 1755 6.89 3038 全台 179 2619 6.83 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00688L 國泰20年美債正2 -9420 9536 -98.78 00680L 元大美債20正2 -9463 9721 -97.35 00664R 國泰臺灣加權反1 -697 1313 -53.08 00642U 元大S&P石油 -2063 3936 -52.41 00638R 元大滬深300反1 -1086 2159 -50.30 00634R 富邦上証反1 -406 1234 -32.90 2542 興富發 -456 2109 -21.62 1104 環泥 -288 1362 -21.15 2603 長榮 -1480 7661 -19.32 2823 中壽 -2168 11226 -19.31 1714 和桐 -300 1569 -19.12 3005 神基 -679 3691 -18.40 1434 福懋 -253 1395 -18.14 2454 聯發科 -2111 11719 -18.01 00632R 元大台灣50反1 -7107 40482 -17.56 2892 第一金 -1703 10136 -16.80 5880 合庫金 -1557 9965 -15.62 3702 大聯大 -728 4768 -15.27 1216 統一 -2151 15460 -13.91 2408 南亞科 -1703 12285 -13.86 2834 臺企銀 -2048 15093 -13.57 2383 台光電 -684 5069 -13.49 1326 台化 -472 3584 -13.17 2027 大成鋼 -548 4164 -13.16 2812 台中銀 -593 4555 -13.02 2887 台新金 -1454 11754 -12.37 4142 國光生 -162 1319 -12.28 2880 華南金 -1097 9007 -12.18 2382 廣達 -1092 9284 -11.76 00677U 富邦VIX -8526 74208 -11.49 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。