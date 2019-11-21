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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月21日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00861  元大全球未來通訊       72515    113593    00672L 元大S&P原油正2        -11571         0  
00637L 元大滬深300正2         13675         0    00680L 元大美債20正2          -9463         0  
2317   鴻海                    7083     99043    00688L 國泰20年美債正2        -9420         0  
00673R 元大S&P原油反1          6671         0    00677U 富邦VIX                -8526         0  
00692  富邦公司治理            4399     14432    00632R 元大台灣50反1          -7107         0  
2368   金像電                  3985      4011    2891C  中信金丙特             -4698         0  
0056   元大高股息              3579     56542    1101B  台泥乙特               -4592         0  
00633L 富邦上証正2             2811         0    2883   開發金                 -3140    -10155  
00655L 國泰中國A50正2          2619         0    2303   聯電                   -3037     -2359  
2448   晶電                    1170     -5409    2313   華通                   -2220      8115  
2801   彰銀                    1011      4536    2330   台積電                 -2214     -5709  
4938   和碩                     888     18184    2823   中壽                   -2168     -3866  
2409   友達                     807     13326    1216   統一                   -2151    -11353  
00713  元大台灣高息低波         761      2749    2888   新光金                 -2127      4151  
2376   技嘉                     701     -3948    2454   聯發科                 -2111     -3419  
6251   定穎                     634      2043    00642U 元大S&P石油            -2063         0  
2890   永豐金                   623      7181    2834   臺企銀                 -2048    -17803  
2337   旺宏                     548     15938    2884   玉山金                 -1721    -10851  
2891   中信金                   462     21774    2408   南亞科                 -1703     -3183  
006205 富邦上証                 461         0    2892   第一金                 -1703      2777  
006208 富邦台50                 450         0    2886   兆豐金                 -1701       688  
2449   京元電子                 424      2275    5880   合庫金                 -1557     -3023  
1102   亞泥                     415     -2375    3481   群創                   -1541      5345  
00650L FH香港正2                394         0    2603   長榮                   -1480      -182  
6278   台表科                   338     -1025    2344   華邦電                 -1455     -6774  
2456   奇力新                   324       600    2887   台新金                 -1454      3279  
3682   亞太電                   322     -5755    2881   富邦金                 -1136    -12296  
2360   致茂                     316     -3926    2880   華南金                 -1097     -2625  
2393   億光                     288      -157    2382   廣達                   -1092      6469  
1101   台泥                     285     -3540    00638R 元大滬深300反1         -1086         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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