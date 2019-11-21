◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月21日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00861 元大全球未來通訊 72515 113593 00672L 元大S&P原油正2 -11571 0 00637L 元大滬深300正2 13675 0 00680L 元大美債20正2 -9463 0 2317 鴻海 7083 99043 00688L 國泰20年美債正2 -9420 0 00673R 元大S&P原油反1 6671 0 00677U 富邦VIX -8526 0 00692 富邦公司治理 4399 14432 00632R 元大台灣50反1 -7107 0 2368 金像電 3985 4011 2891C 中信金丙特 -4698 0 0056 元大高股息 3579 56542 1101B 台泥乙特 -4592 0 00633L 富邦上証正2 2811 0 2883 開發金 -3140 -10155 00655L 國泰中國A50正2 2619 0 2303 聯電 -3037 -2359 2448 晶電 1170 -5409 2313 華通 -2220 8115 2801 彰銀 1011 4536 2330 台積電 -2214 -5709 4938 和碩 888 18184 2823 中壽 -2168 -3866 2409 友達 807 13326 1216 統一 -2151 -11353 00713 元大台灣高息低波 761 2749 2888 新光金 -2127 4151 2376 技嘉 701 -3948 2454 聯發科 -2111 -3419 6251 定穎 634 2043 00642U 元大S&P石油 -2063 0 2890 永豐金 623 7181 2834 臺企銀 -2048 -17803 2337 旺宏 548 15938 2884 玉山金 -1721 -10851 2891 中信金 462 21774 2408 南亞科 -1703 -3183 006205 富邦上証 461 0 2892 第一金 -1703 2777 006208 富邦台50 450 0 2886 兆豐金 -1701 688 2449 京元電子 424 2275 5880 合庫金 -1557 -3023 1102 亞泥 415 -2375 3481 群創 -1541 5345 00650L FH香港正2 394 0 2603 長榮 -1480 -182 6278 台表科 338 -1025 2344 華邦電 -1455 -6774 2456 奇力新 324 600 2887 台新金 -1454 3279 3682 亞太電 322 -5755 2881 富邦金 -1136 -12296 2360 致茂 316 -3926 2880 華南金 -1097 -2625 2393 億光 288 -157 2382 廣達 -1092 6469 1101 台泥 285 -3540 00638R 元大滬深300反1 -1086 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股