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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月20日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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富邦發達 國泰中國A50反1 元大中型100          佳和              昶和     天仁     元大台灣50   
富邦金融 富邦NASDAQ反1 元大電子          本盟              大統新創 興泰     元大台灣50正2   
國泰20年美債正2 元大美債20正2 元大台商50          首利              本盟     宏亞     國泰美國道瓊   
元大S&P黃金正2          元大MSCI金融          華通              銘旺科   地球     達欣工     
大飲              富邦摩台          楠梓電            旭隼     恆大     長榮       
宏洲              富邦發達          藍天              遠雄來   新紡                
嘉裕              富邦金融          銘旺科            統領     大將                
東華              永豐臺灣加權          晶電              威宏-KY  偉全                
大魯閣            富邦日本          大毅              泰昇-KY  聚隆                
立益              國泰日經225          揚智                       昶和                
佳和              元大日經225          京鼎                       大統新創            
聯發              國泰美國道瓊          健策                       江申                
昶和              元大美元指數          世芯-KY                    亞崴                
本盟              兆豐藍籌30反1          太極                       程泰                
正道              國泰股利精選30          茂林-KY                    吉茂                
瑞利              元大S&P日圓反1          臻鼎-KY                    百達-KY             
正峰新            富邦歐洲          立積                       榮星                
億泰              FH彭博新興債          眾達-KY                    台硝                
懷特              元大台灣高息低波          訊連                       元禎                
士紙              群益道瓊美國地產          科嘉-KY                    永記                
燁興              FH富時高息低波          定穎                       毛寶                
千興              國泰RMB短期報酬          台表科                     展宇                
威致              富邦臺灣中小          聯嘉                       三福化              
華豐              新光內需收益          矽力-KY                    高興昌              
首利              FH美國金融股          訊芯-KY                    東明-KY             
麗正              元大US高息特別股          緯穎                       鑫永銓              
東訊              新光中國政金綠債          國產                       六暉-KY             
錸德              新光投等債15+          杜康-DR                    宏旭-KY             
倫飛              新光ICE美國權值          慶豐富                     隴華                
虹光              新光Shiller CAPE          潤泰材                     翔耀                
威盛              大飲              鈺齊-KY                    立萬利              
浩鑫              宏洲                                         聯德                
國碩              嘉裕                                         泰碩                
銘旺科            東華                                         玉晶光              
統懋              大魯閣                                       安馳                
翔耀              立益                                         世芯-KY             
太空梭            佳和                                         穎漢                
兆勁              聯發                                         立積                
麗臺              昶和                                         迎廣                
吉祥全            本盟                                         全國電              
憶聲              正道                                         愛山林              
科風              瑞利                                         皇昌                
力特              正峰新                                       遠雄來              
喬鼎              億泰                                         夏都                
正達              懷特                                         寒舍                
晟鈦              士紙                                         欣欣                
聯德              燁興                                         統領                
同泰              千興                                         客思達-KY            
新世紀            威致                                         日成-KY             
誠研              華豐                                         格威傳媒            
誠創              首利                                         康師傅-DR            
嘉威              麗正                                         神州-DR             
聯合再生          東訊                                         友佳-DR             
力銘              錸德                                         欣天然              
亞太電            倫飛                                         新海                
太極              虹光                                         秋雨                
茂林-KY           威盛                                         欣高                
誠美材            浩鑫                                         jpp-KY              
慧友              國碩                                         台數科              
悠克              銘旺科                                       必應                
友勁              統懋                                         科定                
百一              翔耀                                         三能-KY             
捷泰              太空梭                                       基勝-KY             
天瀚              兆勁                                         政伸                
迅杰              麗臺                                         吉源-KY             
華上              吉祥全                                                           
光麗-KY           憶聲                                                             
元晶              科風                                                             
華冠              力特                                                             
裕豐              喬鼎                                                             
寶徠              正達                                                             
皇昌              晟鈦                                                             
陽明              聯德                                                             
六福              同泰                                                             
康師傅-DR          新世紀                                                           
聖馬丁-DR          誠研                                                             
神州-DR           誠創                                                             
同方友友-DR          嘉威                                                             
晨訊科-DR          聯合再生                                                         
友佳-DR           力銘                                                             
中福              亞太電                                                           
雷虎              太極                                                             
中視              茂林-KY                                                          
秋雨              誠美材                                                           
新利虹            慧友                                                             
國光生            悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  全國電                                                           
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  建國                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
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                  友佳-DR                                                          
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                  一零四                                                           
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                  康友-KY

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