◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 富邦發達 國泰中國A50反1 元大中型100 佳和 昶和 天仁 元大台灣50 富邦金融 富邦NASDAQ反1 元大電子 本盟 大統新創 興泰 元大台灣50正2 國泰20年美債正2 元大美債20正2 元大台商50 首利 本盟 宏亞 國泰美國道瓊 元大S&P黃金正2 元大MSCI金融 華通 銘旺科 地球 達欣工 大飲 富邦摩台 楠梓電 旭隼 恆大 長榮 宏洲 富邦發達 藍天 遠雄來 新紡 嘉裕 富邦金融 銘旺科 統領 大將 東華 永豐臺灣加權 晶電 威宏-KY 偉全 大魯閣 富邦日本 大毅 泰昇-KY 聚隆 立益 國泰日經225 揚智 昶和 佳和 元大日經225 京鼎 大統新創 聯發 國泰美國道瓊 健策 江申 昶和 元大美元指數 世芯-KY 亞崴 本盟 兆豐藍籌30反1 太極 程泰 正道 國泰股利精選30 茂林-KY 吉茂 瑞利 元大S&P日圓反1 臻鼎-KY 百達-KY 正峰新 富邦歐洲 立積 榮星 億泰 FH彭博新興債 眾達-KY 台硝 懷特 元大台灣高息低波 訊連 元禎 士紙 群益道瓊美國地產 科嘉-KY 永記 燁興 FH富時高息低波 定穎 毛寶 千興 國泰RMB短期報酬 台表科 展宇 威致 富邦臺灣中小 聯嘉 三福化 華豐 新光內需收益 矽力-KY 高興昌 首利 FH美國金融股 訊芯-KY 東明-KY 麗正 元大US高息特別股 緯穎 鑫永銓 東訊 新光中國政金綠債 國產 六暉-KY 錸德 新光投等債15+ 杜康-DR 宏旭-KY 倫飛 新光ICE美國權值 慶豐富 隴華 虹光 新光Shiller CAPE 潤泰材 翔耀 威盛 大飲 鈺齊-KY 立萬利 浩鑫 宏洲 聯德 國碩 嘉裕 泰碩 銘旺科 東華 玉晶光 統懋 大魯閣 安馳 翔耀 立益 世芯-KY 太空梭 佳和 穎漢 兆勁 聯發 立積 麗臺 昶和 迎廣 吉祥全 本盟 全國電 憶聲 正道 愛山林 科風 瑞利 皇昌 力特 正峰新 遠雄來 喬鼎 億泰 夏都 正達 懷特 寒舍 晟鈦 士紙 欣欣 聯德 燁興 統領 同泰 千興 客思達-KY 新世紀 威致 日成-KY 誠研 華豐 格威傳媒 誠創 首利 康師傅-DR 嘉威 麗正 神州-DR 聯合再生 東訊 友佳-DR 力銘 錸德 欣天然 亞太電 倫飛 新海 太極 虹光 秋雨 茂林-KY 威盛 欣高 誠美材 浩鑫 jpp-KY 慧友 國碩 台數科 悠克 銘旺科 必應 友勁 統懋 科定 百一 翔耀 三能-KY 捷泰 太空梭 基勝-KY 天瀚 兆勁 政伸 迅杰 麗臺 吉源-KY 華上 吉祥全 光麗-KY 憶聲 元晶 科風 華冠 力特 裕豐 喬鼎 寶徠 正達 皇昌 晟鈦 陽明 聯德 六福 同泰 康師傅-DR 新世紀 聖馬丁-DR 誠研 神州-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 聯合再生 友佳-DR 力銘 中福 亞太電 雷虎 太極 中視 茂林-KY 秋雨 誠美材 新利虹 慧友 國光生 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 全國電 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 建國 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 jpp-KY 康友-KY