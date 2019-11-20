◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大富櫃50 勝昱 新昕纖 合世 易威 大略-KY 元大美債7-10 健信 韋僑 杏昌 天良 富邦中國政策債 前鼎 久陽 進階 南璋 元大美債1-3 安鈦克 東林 強生 勝昱 群益15年IG科技債 倉和 欣厚-KY 寶島科 萬國通 群益10年IG金融債 九暘 友銓 東生華 飛寶企業 國泰5Y+新興債 宏捷科 倉和 其祥-KY 精確 國泰1-5Y高收債 燦星旅 三圓 德麥 宏易 富邦全球高收債 信紘科 雙喜 世坤 唐鋒 國泰中國政金債5+ 力泰 世德 福盈科 富邦中政債0-1 理銘 泰茂 聯光通 FH中國政策債 亞都 精確 通訊-KY 凱基中國債3-10 老爺知 崇友 榮群 凱基新興債10+ 東凌-KY 至興 新零售 凱基科技債10+ 邁達康 大詠城 恩得利 群益AAA-AA公司債 綠河-KY 萬在 李洲 群益15年EM主權債 欣泰 健椿 凱柏實業 FH能源債 大恭 元炬 FH製藥債 永純 及成 FH新興企業債 泓瀚 和進 群益中國政金債 雙邦 耀勝 FH20年美債 康聯訊 倚強股份 FH中國信用債 台聯電 錦明 凱基AAA至A公司債 韋僑 鑫創 凱基金融債20+ 威潤 宇環 凱基美債25+ 唐榮 廣寰科 國泰A級金融債 晉椿 點晶 富邦中國投等債 久陽 斐成 富邦金融投等債 強新 泰谷 元大10年IG銀行債 松和 典範 FH公司債A3 新零售 益通 FH次順位IG金融債 尼克森 振維 FH美元信用債1-5Y 力新 迎輝 群益A級公司債 謚源 重鵬 群益AAA-A醫療債 李洲 研勤 中信美國公債20年 凱柏實業 欣厚-KY 中信中國債7-10 港建 兆遠 中信中國美元IG債 及成 寶得利 B新光美債1-3 新洲 太欣 B新光美債20+ 耀勝 系統電 第一金美債20+ 倚強股份 天剛 第一金金融債 10+ 至寶電 世紀 第一金科技債 10+ 宇環 華容 永豐10年A公司債 點晶 建榮 永豐15年金融債 佳穎 立衛 永豐7-10年中國債 雙鴻 天揚 凱基醫療保健債 幸康 鈺創 凱基IG精選15+ 泰谷 佳總 凱基AAA-AA公司債 力致 合正 台新美元銀行債 矽瑪 金利 台新中國政策債 重鵬 寶聯通 新光15年IG金融債 富晶通 凱鈺 富邦新興投等債 盈正 德宏 富邦歐洲銀行債 家登 合邦 中信美國市政債 元創精密 萬旭 中信新興亞洲債 營邦 久正 中信EM主權債0-5 數字 上揚 統一美債10年Aa-A 立衛 全譜 富邦全球保險債 合正 易通展 富邦全球能源債 彩富 茂迪 永豐1-3年美公債 合邦 元隆 永豐美國500大 訊達 沛亨 群益1-5年IG債 亞通 九暘 中信投資級公司債 上揚 凱碩 中信全球電信債 元隆 全達 中信美國公債0-1 神盾 保銳 新光A-BBB電信債 倉和 越峰 合世 勁豐 商丞 易威 天正國際 英格爾 天良 光菱 士開 南璋 星雲 昇益 勝昱 宏捷科 志嘉 萬國通 正淩 富裔 飛寶企業 三圓 燦星旅 精確 力泰 富驛-KY 宏易 理銘 劍湖山 唐鋒 富裔 德記 福盈科 安心 泰偉 聯光通 漢來美食 華義 通訊-KY 富驛-KY 昇華 統新 易飛網 得利影 榮群 高野 鼎創達 新零售 亞都 台境 恩得利 老爺知 愛地雅 李洲 滿心 邦泰 凱柏實業 東凌-KY 元炬 紅馬-KY 及成 全家 和進 詩肯 耀勝 弘帆 倚強股份 關中 錦明 大展證 鑫創 誠品生活 宇環 泰偉 廣寰科 華義 點晶 大宇資 斐成 得利影 泰谷 隆中 典範 時報 益通 旭然 振維 鼎創達 迎輝 益張 重鵬 白紗科 研勤 捷必勝-KY 欣厚-KY 紅木-KY 兆遠 綠電 寶得利 霹靂 太欣 花王 系統電 欣雄 天剛 欣泰 世紀 富堡 華容 大汽電 建榮 合騏 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 保銳 大世科 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 海灣 劍湖山 德記 關中 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰